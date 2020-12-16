聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨做「老闆我要打統編」T恤 要求監察院調查行政院
國民黨青年今天穿著「老闆我要打統編」T恤舉行記者會，向監察院遞陳情書，要求調查行政院長蘇貞昌團隊是否濫用公款打統編。國民黨前青年團團長田方倫表示，前行政院發言人丁怡銘的散播萊牛肉麵不實指控，事後買百碗牛肉麵卻打統編，荒唐至極想矇混用納稅錢賠罪，辭職就能解決事情？難道監察院不該查清楚還有多少案例沒有被抓包？
田方倫指出，前幾天蘇貞昌為了倡導民眾使用掉消費券，到書店說要用自己的消費券，買漫畫書給女兒，不料又卻出現迷因數字，結帳的螢幕清清楚楚寫著「03722403」行政院統編，甚至還被媒體拍到，這種政府的做事態度，令人質疑。
田方倫說，前次牛肉麵事件說是「助理習慣性打統編」、這次漫畫事件蘇貞昌又說是「有人多此一舉」荒謬的行為一而再再而三的出現，國民黨要求監察院查辦，給人民一個清楚交代，過去4年到底行政院其它項目，還有無濫用國家公款報公帳？
田方倫表示，他們製作一件「老闆我要打統編」T恤，印上這些字眼來告訴執政黨，到底有多可笑。一件只要成本價180元，歡迎民眾到他粉絲團購買。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言