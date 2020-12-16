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國民黨做「老闆我要打統編」T恤 要求監察院調查行政院

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨青年今天穿著「老闆我要打統編」T恤舉行記者會，向監察院遞陳情書，要求調查行政院長蘇貞昌團隊是否濫用公款打統編。記者劉宛琳／攝影
國民黨青年今天穿著「老闆我要打統編」T恤舉行記者會，向監察院遞陳情書，要求調查行政院長蘇貞昌團隊是否濫用公款打統編。記者劉宛琳／攝影

國民黨青年今天穿著「老闆我要打統編」T恤舉行記者會，向監察院遞陳情書，要求調查行政院蘇貞昌團隊是否濫用公款打統編。國民黨前青年團團長田方倫表示，前行政院發言人丁怡銘的散播萊牛肉麵不實指控，事後買百碗牛肉麵卻打統編，荒唐至極想矇混用納稅錢賠罪，辭職就能解決事情？難道監察院不該查清楚還有多少案例沒有被抓包？

田方倫指出，前幾天蘇貞昌為了倡導民眾使用掉消費券，到書店說要用自己的消費券，買漫畫書給女兒，不料又卻出現迷因數字，結帳的螢幕清清楚楚寫著「03722403」行政院統編，甚至還被媒體拍到，這種政府的做事態度，令人質疑。

田方倫說，前次牛肉麵事件說是「助理習慣性打統編」、這次漫畫事件蘇貞昌又說是「有人多此一舉」荒謬的行為一而再再而三的出現，國民黨要求監察院查辦，給人民一個清楚交代，過去4年到底行政院其它項目，還有無濫用國家公款報公帳？

田方倫表示，他們製作一件「老闆我要打統編」T恤，印上這些字眼來告訴執政黨，到底有多可笑。一件只要成本價180元，歡迎民眾到他粉絲團購買。

行政院 監察院 蘇貞昌

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