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罰鍰最多分72期 每月數十萬元繳不出 法務部擬修法

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委周春米。圖／周春米辦公室提供
民進黨立委周春米。圖／周春米辦公室提供

按現行法規下，民眾因觸法須繳納罰鍰，分期繳納期數上限最多為72期，除非金額在1000萬元以上，才能申請延長。對於只考慮罰鍰金額，而沒有考慮到受裁罰者資力，民進黨立委周春米今在立法院司法法制委員提出質疑，行政執行署則證實將修訂分期付款相關規則。

周春米指出，「行政執行事件核准分期繳納執行金額實施要點」有關分期繳納罰款的規定，目前原則上是最高以72期為限，例外為執行金額（含累計）在新臺幣1000萬元以上之行政執行事件，經核准分72期繳納，仍無法完納者，得經核准繼續延長期數。換言之，就是1000萬元以上的罰鍰才能申請以72期以上的分期作繳納，其餘則最多只能分72期繳納。

周春米說，現行的分期繳納規定的設計，是因為過去高額裁罰都是以金融機構、公司行號或法人等為主要規範對象，因此並沒有考量到裁罰單一自然人時，單一自然人的資力可能遠不如法人。但現在時空背景下，以漁業三法為例，為了海洋永續發展以及接軌國際，許多罰則修法後都比過去嚴格，一次違法將處罰數十至數百萬新台幣的罰鍰不等。

她表示，許多漁民遭受上百萬之裁罰後，申請分期付款，但也因為遭裁罰金額通常不足1000萬元，所以最多只能分期72期繳納，一個漁民每月仍須繳納10萬元以上的罰鍰，想都覺得吃不消。漁民紛紛前來陳情表示願意繳納但實在無法每個月付出動輒10萬元以上的罰鍰，也都因為規定上的桎梏愛莫能助。

周春米表示，我國由於與國際接軌以及強化社會秩序等考量，近年行政罰修法的趨勢越來越朝向加重處分特別是加重罰鍰的處罰。以健全法治精神而言，「信賞必罰」地針對違法行為作裁罰，這是大家都肯定的方向。但是若是因罰鍰把人民逼得走投無路，恐怕也不是政府的原意。

據了解，法務部對此則回應，隨著各項行政罰鍰金額有提高的趨勢，分期繳納的法規的確有修訂的必要。法務部已經研議修法草案，將不再限於1000萬以上之罰鍰才能突破72期的上限，而是會考量繳納義務人的資力狀況，去審酌是否給予寬限。

周春米 漁民 法務部

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