監督國防預算國民黨疾呼反抺黑 國防部出新聞稿澄清了

國防部今(16)日發出新聞稿表示，國防預算案審查是立法委員行使監督行政機關施政與預算的職權，國防部基於職責努力溝通說明、爭取支持，國防部尊重審查結果，針對遭預算凍結個案，後續將做好各項計畫管制與執行，儘速爭取獲得解凍，使各項建案如期、如質推動，以確保國防施政遂行。

國民黨立委以監督立場提案凍刪潛艦國造等國防預算案遭到批評，國民黨立委江啟臣上午在立法院要求國防部，在提案凍刪立委遭到抺黑情況下，國防部應就具體事實發新聞稿進行澄清，國防部副部長張哲平允諾「我們要去了解計算方式。確定的話，我們會澄清」。

國防部稍晚發出新聞稿表示，因應當前敵情威脅、區域情勢嚴峻，感謝國人及朝野立法委員對國防預算審查的關心與支持。

國防部表示，110年度國防公務預算案原編列3668億90萬3千元，經立法院外交及國防委員會於109年12月2日審查完竣，通過刪減4億9656萬元，凍結51億9077萬7千元，暫列3663億434萬3千元。另「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」案因未達共識，保留於黨團協商繼續處理。

國防部表示，預算審查是立法委員行使監督行政機關施政與預算之職權，國防部基於職責努力溝通說明、爭取支持，此次預算分組審查歷經長達5天時程即可證明，感謝朝野委員給予的指導與建議，本部尊重審查結果，針對遭預算凍結個案，後續將做好各項計畫管制與執行，儘速爭取獲得解凍，使各項建案如期、如質推動，以確保國防施政遂行。

國防說，考量當前敵情威脅，國防部將持恆建構堅實的國防，以確保國家安全及區域和平穩定，籲請國人給予支持。