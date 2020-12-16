【即時短評】落井下石蘇貞昌就算了 別找華航麻煩

華航公布777貨機的新外觀，除了縮小CHINA AIRLINE字樣，並在大大的貨機英文字CARGO字母C中，顯示台灣地圖的形狀。不過民進黨立委王定宇等人仍不滿意，要求華航不要做梗，但就連行政院長蘇貞昌都說，要先飛得出去，這些立委是在為難華航，還是刷存在感。

為了搞正名運動，民進黨打「華航」主意已經不是第一次，過去在扁政府時代，就企圖要跟上國營事業改名的列車，但現實是不敢堵上華航改名丟航權的風險。

華航改不了名，增加「台灣意象」，藍綠都做過努力。2003年SARS過後，當時在扁政府執政下，華航與觀光局合作一架機身彩繪TAIWAN與Touch Your Heart宣傳口號的747，原本大張旗鼓舉行首航東京儀式，卻臨時喊卡，光觀界都知道，這次不能飛，問題就在政治。

2013年馬政府執政時期，華航再與觀光局合作，在一架A330飛機的機身上，彩繪101煙火、故宮等代表台灣特色的圖案，Wlecome to TAIWAN則以較小字體呈現，結果這架彩繪機，不但飛到東京，也飛到上海虹橋機場。這次能飛，當然也是政治。

而在兩岸關係冰凍的情況下，華航這次嘗試用台灣地圖在貨機上突破，卻又被王定宇等人嫌，「該彰顯的卻含蓄、該低調的卻還在」。就算蘇貞昌解釋，若是飛不出去，也是白費。但這些綠委還是不死心，硬扯決策圈已被民進黨掌握的華航在做梗，刷存在感，硬搞他們的「政治」。

經營一家航空公司原本就不容易，根據華航財報顯示，華航今年第一季就虧損了37.73億，雖然依靠貨機力挽狂瀾，今年前三季累計虧損仍有20.22億，但在疫情不確定因素下，華航未來仍面臨挑戰。

現在民進黨還繼續在塗裝上做文章，以每架平均1000萬元計算，若真要全面換裝，88架就是8.8億，財務負擔無疑雪上加霜，這還不包含政治干預，飛不出去的風險。

民進黨立委不顧政治現實，在蘇內閣陷入多重困境下，還要加開戰場，落井下石；也不管華航的經營困境，硬要假國際宣傳之名，對內搶曝光，刷存在感，尋求己身政治利益。搞垮華航，難道就是他們口中的「愛台灣」?