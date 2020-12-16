中天關台 柯文哲：滿厲害、沒解聘一個、聽說年虧12億

中天新聞台已正式關台，北市議員羅智強日前披露，國家通訊傳播委員會（NCC）正研擬「網管法」，擬對網路言論核管。台北市長柯文哲今天公開行程，對於中天記者提問網管法看法，柯文哲說，「妳還在喔？」又稱旺旺集團創辦人蔡衍明「滿厲害的，全部都沒解聘任何一個。」

柯文哲今天出席北市社宅長期維護管理精進模式研討會，媒體提問網管法相關問題，柯文哲說，「你們老闆滿厲害的，全部都沒解聘任何一個（人)，聽說他一年要虧12億⋯」

對於中天相關爭議，柯文哲表示，完全沒有管也是不對，但依法行政是一種精神，就是要公平。如果依法行政，是針對某些人在立法，那當然人家會講嘛。所以處罰都可以，但要依法行政，老百姓眼睛都在看，法令制定出來對每個人都適用、公平，別人也不會講話。