影/社宅租金貴挨轟 柯文哲正名公宅：非蓋給最窮的人住

台北市社宅租金惹議，市長柯文哲今天出席社宅長期維護管理精進模式研討會，柯文哲提出社宅正名運動。台北市蓋的不是社會住宅，蓋的應該是公共住宅，是賦予城市美學、智慧建築產業等「多重目的」的公共住宅。

柯文哲也說，台北市不是要蓋一個房子給最窮的人住，公宅的邏輯與社宅不一樣，是要透過公共住宅引進北市府的居住政策。

柯今天也再嗆蔡政府，「如果要給民進黨政府吐槽，解決高房價最有效的稅制，包括房地合一、實價登錄、囤屋稅、多屋稅等，民進黨現在立院多數，要通過什麼法都沒有問題，為何現在不做？就是不敢得罪人。」

柯文哲也說，內政部長徐國勇曾表示「社宅租金是市價八折再八折打六四折」，但柯問，「公文在哪裡？公文寫在哪裡，根本沒有，根本是信口開河。」

柯文哲提到，蔡英文總統說要蓋12萬戶社宅，就該思考財務計畫到底是什麼？若僅是五百戶，財務補貼很少，但五萬戶就要負擔龐大財務，「若一年要補貼個120億元，你受得了嗎？」「若租金要便宜就是補貼，但補貼錢從哪裡來？」

柯文哲說，台北市推動社宅的這幾年，最成功的就是讓公宅不再成為鄰避設施，變成鄰里的好鄰居。台北市的公宅除要解決年輕人買不起、但至少租得起的房子；還要解決城市美學；推動智慧建築產業，所以早期蓋社宅成本，一坪10萬元，現在已改為一坪14萬元。

柯文哲說，他跟小英總統同一組教練教出來的，當時總教練就是張景森，找一堆教練先教他，修一修再來教小英，柯也問蔡政府，要解決年輕人的高房價痛苦，相關稅制修法，怎麼現在民進黨都不做。

柯說，他與其他政治人物最大不同，就是不會債留子孫，不會蓋樣板工程。