影／前瞻預算審查列席部會多 場景熱鬧猶如市場喊價　

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境等六個委員會上午繼續聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，包括內政、經濟、主計、教育、國發會、原民會、農委會、NCC等各部會官員首長都列席備詢。

立委曾銘宗指出，各部會編列預算應該要讓全民知道為什麼要減，為什麼要增編？應該要把決策的過程，考量依據送交立院，一方面讓全民知道，一方面也尊重朝野立委，讓預算的每一分錢都花在刀口。