聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／前瞻預算審查列席部會多 場景熱鬧猶如市場喊價　

攝影中心 / 記者杜建重/台北即時報導
立法院財政聯席會上午審查前瞻基礎建設預算案，由於會場太過熱鬧，主席林德福不得不要求與預算無關的部會人員先行離席，讓立委「問政」的聲音能夠順利傳達。記者杜建重／攝影
立法院財政聯席會上午審查前瞻基礎建設預算案，由於會場太過熱鬧，主席林德福不得不要求與預算無關的部會人員先行離席，讓立委「問政」的聲音能夠順利傳達。記者杜建重／攝影

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境等六個委員會上午繼續聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，包括內政、經濟、主計、教育、國發會、原民會、農委會、NCC等各部會官員首長都列席備詢。

立委曾銘宗指出，各部會編列預算應該要讓全民知道為什麼要減，為什麼要增編？應該要把決策的過程，考量依據送交立院，一方面讓全民知道，一方面也尊重朝野立委，讓預算的每一分錢都花在刀口。

由於財政聯席會審查的預算牽涉單位眾多，各部會首長帶領單位幕僚人員，一早就湧進九樓大禮堂「候審」，等待立委質詢提問，為自家預算爭取更多經費。由於整個大禮堂太過熱鬧，各單位溝通說話的音量過大，立委「砍」預算的音量也越喊越大聲，乍聽猶如市場「喊價」的場景，主席林德福只得請大家安靜，並要求與預算無關的部會人員先行離席，讓立委「問政」的聲音能夠順利傳達。

立院財政等六個委員聯席審查前瞻預算案，由於審查的單位眾多，會場湧入太多幕僚與工作人員，讓整個大禮堂猶如市場「喊價」的場景。記者杜建重／攝影
立院財政等六個委員聯席審查前瞻預算案，由於審查的單位眾多，會場湧入太多幕僚與工作人員，讓整個大禮堂猶如市場「喊價」的場景。記者杜建重／攝影
立法院財政聯席上午續審前瞻基礎建設預算案，由於牽涉單位眾多，各部會首長帶領單位幕僚人員，一早就湧進九樓大禮堂「候審」。記者杜建重／攝影
立法院財政聯席上午續審前瞻基礎建設預算案，由於牽涉單位眾多，各部會首長帶領單位幕僚人員，一早就湧進九樓大禮堂「候審」。記者杜建重／攝影

立法院 農委會

延伸閱讀

南投縣住警器安裝率全國最低 消防署將加強宣導

凍刪監督國防預算遭網出征抹黑 江啟臣要求國防部澄清

中油查德案報告 王美花：今會先以密件送給立委

議會保護傘 中央地方竟兩制！

相關新聞

見光死？海軍證實美從未允售我智慧型水雷

海軍參謀長敖以智上午在立法院證實，美方至今從未允諾售我智慧型水雷。國民黨立委陳以信則批評，此事經駐美代表蕭美琴事前率爾公...

影／前瞻預算審查列席部會多 場景熱鬧猶如市場喊價　

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境等六個委員會上午繼續聯席審查「中央政府前瞻基礎建...

明倫社宅降租金？柯文哲：法不溯既往

台北市社宅租金高爭議持續延燒，外界質疑，台北市長柯文哲拍板決議，北市社宅自償率不得低於百分百是錯誤。柯文哲今天表示，對北...

影/社宅租金貴挨轟 柯文哲正名公宅：非蓋給最窮的人住

台北市社宅租金惹議，市長柯文哲今天出席社宅長期維護管理精進模式研討會，柯文哲提出社宅正名運動。台北市蓋的不是社會住宅，蓋...

中天關台 柯文哲：滿厲害、沒解聘一個、聽說年虧12億

中天新聞台已正式關台，北市議員羅智強日前披露，國家通訊傳播委員會（NCC）正研擬「網管法」，擬對網路言論核管。台北市長柯...

【即時短評】落井下石蘇貞昌就算了 別找華航麻煩

華航公布777貨機的新外觀，除了縮小CHINA AIRLINE字樣，並在大大的貨機英文字CARGO字母C中，顯示台灣地圖...

王金平又操「出口轉內銷」政治劇本 圖謀黨內與兩岸影響力

一個精明的政治人物，永遠知道什麼時候才是自己進場買賣的最佳時機，總是清楚操作什麼議題才會獲得鎂光燈的最大效應，王金平就是箇中高手。沉寂三個月後，王金平又選擇在兩岸議題中積極出手。與9月初那次邏輯相同的是，王透過媒體的耳語，墊高自己的政治行情與高度，然後操作「出口轉內銷」的新聞流量。

反滲透法還不夠 王定宇提境外敵對勢力影響透明法

立法院上會期通過「反滲透法」。民進黨立委王定宇本周在程序委員會提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，表示將補足「反滲透法」...

凍刪監督國防預算遭網出征抹黑 江啟臣要求國防部澄清

國民黨立委以監督立場提案凍刪國防預算案遭到批評，國民黨立委江啟臣上午在立法院要求國防部，在提案凍刪立委遭到抺黑情況下，國...

盧秀燕中捷道歉 柯文哲說歹勢：川崎給瑕疵貨要說明

台中市長盧秀燕日前宣布中捷通車「沒有時間表」，同時率局處首長鞠躬向市民道歉。台北市長柯文哲今天表示，他內心覺得很歹勢，要...

蔡總統說明年蓋1萬5千戶社宅 柯文哲：不想打口水戰

針對蔡英文總統表示明年將蓋1萬5千戶社會住宅，台北市長柯文哲上午出席「台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會」表示政府...

張哲平：美昨通過「潛艦國造」數位聲納系統輸出許可

國防部副部長張哲平上午在立法院表示，美方昨日已通知我方，「潛艦國造」所需數位聲納系統輸出許可業已獲准，這是一項重大進展。

熱門新聞

統編案延燒！名嘴：蘇貞昌彷彿當年的韓國瑜

蔡英文宜蘭黨務座談 綠營下屆縣長參選人幾乎是他

北榮血清疫調 推估逾萬國人可能有抗體

台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

絕食97小時／沈智慧血壓不穩、失溫送醫

蘇貞昌說從政要對得起天地人民 孫大千：鰲拜不會變岳飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。