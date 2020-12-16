聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／前瞻預算審查列席部會多 場景熱鬧猶如市場喊價
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境等六個委員會上午繼續聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，包括內政、經濟、主計、教育、國發會、原民會、農委會、NCC等各部會官員首長都列席備詢。
立委曾銘宗指出，各部會編列預算應該要讓全民知道為什麼要減，為什麼要增編？應該要把決策的過程，考量依據送交立院，一方面讓全民知道，一方面也尊重朝野立委，讓預算的每一分錢都花在刀口。
由於財政聯席會審查的預算牽涉單位眾多，各部會首長帶領單位幕僚人員，一早就湧進九樓大禮堂「候審」，等待立委質詢提問，為自家預算爭取更多經費。由於整個大禮堂太過熱鬧，各單位溝通說話的音量過大，立委「砍」預算的音量也越喊越大聲，乍聽猶如市場「喊價」的場景，主席林德福只得請大家安靜，並要求與預算無關的部會人員先行離席，讓立委「問政」的聲音能夠順利傳達。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言