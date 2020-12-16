反滲透法還不夠 王定宇提境外敵對勢力影響透明法

立法院上會期通過「反滲透法」。民進黨立委王定宇本周在程序委員會提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，表示將補足「反滲透法」的規範不足之處；草案著重在事前揭露資訊，明定與境外敵對勢力具有代理關係者，或意圖影響選舉、罷免、公投等事項者，應登記為境外敵對勢力代理人，違者將處最高50萬元罰鍰，登記不實者可處3年以下有期徒刑，全案預計列入18日院會報告事項。

提案說明表示，「反滲透法」僅針對境外敵對勢力代理人干預我國民主行為，追究相關責任，是最低限度的民主防衛手段，但仍不足以應付中共的全面滲透，因此參照美國、澳洲等國立法例，另提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，希望透過代理關係的先期揭露，確保民眾的知情權。

上會期立院討論中共代理人相關修法時，台灣基進也曾與時任綠委余宛如、尤美女合作推出「境外敵對勢力影響透明法草案」，主張應著重事前揭露資訊，達到防禦性民主之功效；但當時民進黨團總召柯建銘表示，若推合法登記將形同引狼入室，有邏輯上的錯誤故反對。

提案內容指出，在我國活動的自然人、法人或非法人團體，若是與境外敵對勢力或其派遣之人具有僱傭、委任、承攬，或是受其指揮、命令、請求、指示或具其他實質控制關係，又或是互有協議、約定或利益交換，得主動向法務部申請登記為「境外敵對勢力代理人」。除了自願申請外，若符合上述代理關係，且意圖影響我國各級選舉、罷免、公投、政黨運作等事務，經相關單位審議認定後，法務部也應命其登記，未如期完成登記者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

根據草案，已登記為代理人者，在進行各項活動時，都必須載明其代理關係，並保留相關帳冊與文件，若是未如實揭露或保留資料，均處10萬元以上50萬元以下罰鍰，若是提供不實資訊且足以生損害於公眾或他人，最重更可處3年以下有期徒刑。