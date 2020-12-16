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見光死？海軍證實美從未允售我智慧型水雷
海軍參謀長敖以智上午在立法院證實，美方至今從未允諾售我智慧型水雷。國民黨立委陳以信則批評，此事經駐美代表蕭美琴事前率爾公布，結果顯然是「見光死」。
立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，張哲平列席備詢。駐美代表蕭美琴月前公開表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括智慧水雷等都在討論之列。
陳以信質詢表示，駐美代表蕭美琴曾對外主動披露表示，我將採購智慧型水雷。但海軍參謀長表示，到目前為止，美方並未說要提供這項裝備。
陳以信表示，此事沒有下文，美方公布售我軍備項目也未出現，他質疑此事是「見光死」。駐美代表怎能率爾公布我欲採購項目，根本沒有前例可言，為何蕭代表不用保密。他建議國防部應向蕭美琴反應，此事不該發生。
張哲平表示，應要保密。但應非所謂見光死，因為許多我所需武器是持續爭取中。
外傳美售我的智慧型水雷，是美軍新一代「迅擊」增程型(Quickstrike-ER）水雷。
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