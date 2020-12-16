凍刪監督國防預算遭網出征抹黑 江啟臣要求國防部澄清

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委以監督立場提案凍刪國防預算案遭到批評，國民黨立委江啟臣（左）上午在立法院要求國防部，在提案凍刪立委遭到抺黑情況下，國防部應就具體事實發新聞稿進行澄清。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委以監督立場提案凍刪國防預算案遭到批評，國民黨立委江啟臣（左）上午在立法院要求國防部，在提案凍刪立委遭到抺黑情況下，國防部應就具體事實發新聞稿進行澄清。圖／取自立法院直播畫面

國民黨立委以監督立場提案凍刪國防預算案遭到批評，國民黨立委江啟臣上午在立法院要求國防部，在提案凍刪立委遭到抺黑情況下，國防部應就具體事實發新聞稿進行澄清，國防部副部長張哲平原允諾「我們要去了解計算方式。確定的話，我們會澄清」，但經民進黨立委趙天麟提醒此舉恐破壞憲政慣例，張哲平表示立法院可自行澄清。

張哲平同時表示，「國防部不會弄網軍，也不會向總統打什麼報告」，但希望面對敵情嚴峻下，國防施政預算能獲支持，讓所有戰訓工作、建軍規劃按計畫順利推動。而國防部接受立法院的監督，尊重委員會刪凍預算的結論。針對凍結的預算，在符合預算解凍的條件後，積極爭取解凍。並因應區域情勢的威脅，持續爭取立委對國防預算的支持。

立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，張哲平列席備詢。國防部統計，明年國防預算案3668億元，委員會刪減預算4.9億多。

江啟臣質詢時批評，這個刪減額度連零頭都不到，其實應是4億9000多萬元，國民黨凍結額度也僅42餘億元，且是朝野一起凍結，國民黨卻被因此批評擋下百億元，「刪不到5億，卻被講成賣國賊」，外界不應汙衊國會，國防部應予更正，他要求國防部發新聞稿公開澄清，遏止外界持續抺黑。

他表示，此舉不但抺黑在野黨，也抺黑國會議員，國防部不應任由錯誤數字在媒體上傳播，蔡總統甚至據此宣稱如果這樣台灣沒有防衛決心，他呼籲蔡身為三軍總帥，應關切數字，不要連明年國防部預算都不清楚。國防部預算只有潛艦國造預算須送院會審查，也還沒定案，卻可以這樣公開抺黑造謠。國防部是否向總統打小報告？

張哲平表示，我們要去了解計算方式。確定的話，我們會澄清。

國民黨立委馬文君也表示，她關切潛艦國造紅區裝備輸出許可，是潛艦國造成功關鍵，軍方兩年前包括部長都宣稱已全部拿到，現在卻稱還有兩項沒拿到，這預算能不凍結嗎？而日前開工要作第一個船段，但連船廠都還沒蓋好，卻已編列高達六成經費，5百多億已編3百億，在野黨凍結50億元，經與海軍協調改30億，因為她們也希望潛艦國造可以成功，但面對軍方的矛盾與變化，凍結預算有錯嗎？

馬文君根據國防院研究蘇紫雲一項報告指出，包括F-16戰機升級案、飛彈車、高教機等，F-16升級案今年原應編列91億餘元，但國防部自行改為25億元，自砍60餘億，總計明年砍了65案預算，減少625億元，會否影響區域安全、建軍備戰、武器投資進程，國防部才應交待清楚。否則在野黨盡責監督預算，卻要被網軍質疑賣台、被諷剌支援敵軍。

張哲平答詢表示，國防部受立法院監督，是非常正常的事，均都立委與委員會各項指導，決議執行。國防部不會弄網軍，也不會向總統打什麼報告。

稍後民進黨立委趙天麟表示，面對潛艦國造預算凍結提案，國防部同意嗎？可以接受嗎？潛艦這樣作得下去嗎？張哲平說，執行當然有問題。國防部曾以相當長時間，動員三軍司令部業管人員向提案立委作溝通說明，希望面對敵情嚴峻下，支持國防施政預算，讓所有戰訓工作、建軍規劃按計畫順利推動。

趙天麟表示，事實上就是有立委提出過高凍結金額，國防部與海軍認為窒礙難行，委員會也有很大意見。他要求國防部不能超過紅線。因為立法院作出的結論，即便支持不支持預算案，在憲政上與國防部無關，國防部若發新聞稿，是干涉憲政體制、破壞制度。張哲平說，立法院可以自行澄清。

國防部 立法院 潛艦

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