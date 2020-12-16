盧秀燕中捷道歉 柯文哲說歹勢：川崎給瑕疵貨要說明
台中市長盧秀燕日前宣布中捷通車「沒有時間表」，同時率局處首長鞠躬向市民道歉。台北市長柯文哲今天表示，他內心覺得很歹勢，要負責、道歉還是要北市府道歉，因北市府也是跟川崎重工買東西，對方給瑕疵貨，北市府會負責，但下次記者會會要求川崎說明。
台中第一條捷運原訂12月19日通車，但因列車連結器軸心斷裂，確定延後。柯文哲今天表示。他那一天看到台中市長盧秀燕，向台中市民道歉，他內心覺得很歹勢(台語)、很抱歉，因為要道歉，也是要北市府去道歉。
柯說，北市府身為主辦單位，但市府也是跟川崎重工買東西，下次要求記者會川崎重工要出來說明，怎麼會給瑕疵貨，北市府有監督不周責任，因這是北市府代辦的工程，有問題，北市府一定會負責。
柯文哲說，北市府會要求下次記者會，川崎重工要出來說明，因為川崎重工包給美國公司，美國公司又給大陸製造，這種全球化包來包去儘管正常，但川崎重工也要出來負責，所以下次記者會川崎要出來說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言