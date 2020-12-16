盧秀燕中捷道歉 柯文哲說歹勢：川崎給瑕疵貨要說明

台中市長盧秀燕日前宣布中捷通車「沒有時間表」，同時率局處首長鞠躬向市民道歉。台北市長柯文哲今天表示，他內心覺得很歹勢，要負責、道歉還是要北市府道歉，因北市府也是跟川崎重工買東西，對方給瑕疵貨，北市府會負責，但下次記者會會要求川崎說明。

台中第一條捷運原訂12月19日通車，但因列車連結器軸心斷裂，確定延後。柯文哲今天表示。他那一天看到台中市長盧秀燕，向台中市民道歉，他內心覺得很歹勢(台語)、很抱歉，因為要道歉，也是要北市府去道歉。

柯說，北市府身為主辦單位，但市府也是跟川崎重工買東西，下次要求記者會川崎重工要出來說明，怎麼會給瑕疵貨，北市府有監督不周責任，因這是北市府代辦的工程，有問題，北市府一定會負責。

柯文哲說，北市府會要求下次記者會，川崎重工要出來說明，因為川崎重工包給美國公司，美國公司又給大陸製造，這種全球化包來包去儘管正常，但川崎重工也要出來負責，所以下次記者會川崎要出來說明。