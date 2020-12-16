明倫社宅降租金？柯文哲：法不溯既往

台北市社宅租金高爭議持續延燒，外界質疑，台北市長柯文哲拍板決議，北市社宅自償率不得低於百分百是錯誤。柯文哲今天表示，對北市府來說，錢就是這麼多，所以要考慮永續經營。社宅租金也可以非常便宜，但挪去用，其他資源就會少掉，北市府的總預算不到1700億元，錢就是這麼多，就是分配的問題。

對於議員要求明倫租金該調降？柯文哲表示，法不溯既往是很重要精神，所以下次換約時，才會公布新的租金，但若已經租出去了要來修改租金，這在法律上不對。

柯也以明倫社宅為例，最貴三房型中籤率不到50%，代表還是比市價八五折便宜，要租的人非常多，甚至一房型中籤率也才一成，市場上很搶手。對於降租與否，柯說，租金可以重新計算，但是原則上法不溯及既往，調整租金是可以討論，但要怎麼做，不能說要怎麼樣就怎麼幹？還是要問法務局。

另外，外界指副秘書長李得全主張，北市府租金貴因採新成屋的市價八五折，但過去是採用中古屋八五折，柯文哲說，坦白講，明倫社宅蓋好明明是新成屋，怎麼會用中古屋來算市價。若用新成屋算房租就是市價的五折而已。

柯文哲說，台北市的社宅租金訂定是一套標準，分級租金補貼也是另一套標準，民眾的分級租金可以拿到一萬一元到三千多元，但不能保障每個人都可以拿一萬一千元。

由於議會工務委員會昨將住宅基金擱置，柯文哲回應，議員監督預算是天經地義，有問題就拿出來檢討再回覆，反正預算也還沒有定案。