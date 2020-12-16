張哲平：美昨通過「潛艦國造」數位聲納系統輸出許可
國防部副部長張哲平上午在立法院表示，美方昨日已通知我方，「潛艦國造」所需數位聲納系統輸出許可業已獲准，這是一項重大進展。
我國推動潛艦國造，尚有兩項紅區裝備包括數位聲納與一項輔助系統尚未取得輸出許可。
外傳我國尚有洛馬公司的「戰鬥系統整合」、雷神公司「數位聲納系統」兩項紅區裝備尚未取得輸出許可，但經軍方證實，戰系整合實則已取得輸出許可並完成簽約，目前還有數位聲納及一項輔助系統尚未取得輸出許可，而兩項裝備均已獲美國同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，不影響台船依計畫進度開工。
面對民進黨立委趙天麟關切下，張哲平上午在立法院表示，美方昨日已通知我方，「潛艦國造」所需數位聲納系統輸出許可業已獲准，這是一項重大進展。
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