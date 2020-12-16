稱春節換閣揆不可能 蔡其昌：地方首長當部長也是歷練

近來換內閣傳聞不斷，加上地方縣市首長任期即將屆滿兩年，辭職無改選問題，讓人事布局更增揣測。立法院副院長蔡其昌認為，農曆新年前後換閣揆，絕對不可能。對主持人追問，如果蘇貞昌閣揆任期一直做到2022或2024年，年輕地方首長怎麼辦？蔡其昌說，當部長也是歷練。

蔡其昌在廣播專訪過程中表示，農曆新年換閣揆「絕對不可能」，蔡英文總統非常支持蘇貞昌。蔡其昌專訪中又提到，內閣改組兩種可能：一是爆發臨時性的事情，蘇貞昌必須負責；二是為年輕世代進行布局。

對主持人問到，有些民進黨民代提到蘇貞昌可能一路做到2022或2024年，那年輕地方首長如桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌怎麼辦？蔡其昌回答，地方首長當部長，也有可能，都是歷練。屆時行政院的改組各種可能性都存在。不過，蔡其昌也說，有些事情需要時間，時間還沒到的事情建議大家不用去談。

蔡其昌認為，地方首長2022年底任期滿前離開職位，難度很高。一般鄉親認為，辭掉地方工作去中央可以做更多的事情，市長高升去做中華民國的首長，對地方也有幫助，抱怨跟衝擊比較小。但如果換到別的地方去選首長，衝擊會比較大。

被問到自己是否參選台中市長，蔡其昌說，「沒有這一題」，自己就是把副院長職務做好，做好自然就有下一題，不論下一題是什麼，自然就會有。由於交通部長林佳龍也被點名回鍋參選台中市長，被問到兩人關係，蔡其昌表示，他與林佳龍感情很好，還自嘲好像總統府每天都要出來回應（蔡蘇關係）。

蔡其昌也再次批評，台中市長盧秀燕在中捷的態度讓人不能放心，盧秀燕應該更開誠佈公，讓外部學者、在野黨參加調查小組。台中市民對大眾運輸的期待從很熱烈，等很久好不容易有第一條捷運，期待感到落空、懷疑都不好。