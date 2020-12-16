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蔡總統談防疫 「希望世界看到所有台灣人的貢獻」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統日前接受美國康乃爾大學《康乃爾法律論壇》（Cornell Law Forum）期刊書面訪問，對於女性國家元首是否較男性領導人在因應疫情時，更能發揮成效？蔡總統說，防疫成功與否，取決於領導人決策的成效。關鍵在於能否做出精確決策，凝聚公眾信心，指揮政府部門執行。

蔡總統說，同理心、謙卑、合作等領導特質，並非女性獨有。事實上，有效的領導力所需要的人格特質和技巧是跨越性別的。

總統府今天上午發布新聞，公布蔡總統受訪的內容。《康乃爾法律論壇》是康乃爾大學法學院期刊，每年出刊春季號及秋季號，內容刊載學術文章、校友簡介、新聞時事及教師紀事等。本（2020）年秋季號以「凌越逆境」（Leading through Adversity）為題，刊登總統等10位傑出校友的領導事蹟。

被問到台灣成功抗疫的領導經驗，蔡總統說，從COVID-19（新冠肺炎）疫情，領導就是激發團結，這是台灣抗疫成功的真正關鍵。另一項優勢是，台灣從對抗SARS、H1N1及H7N9流感、登革熱等疫情，所累積的豐富防疫經驗。從這些經驗中，我們學足教訓，於是能授權專業防疫團隊引領應變。他們的專業建言，讓我們及早洞察疫情的嚴重性，有效動員政府和民間資源，而最重要的是，引領全民同心抗疫。

蔡總統表示，她於一月首次召開一連串防疫國安高層會議，協調政府各部會的防疫工作並做出防疫指示。台灣的醫療體系，搭配先進的數位能力，成功打造一個全面追蹤監測病毒的安全網。同時，在政府和國內製造商合作下，台灣迅速從口罩進口國，躍為全球第二大口罩生產國，在供足國人需用後，也捐贈口罩等物資給有需要的國家。

她還指出，即時透明的資訊，建立起民眾的信心。中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，說明疫情發展並回答媒體提問。藉由這些平台和民眾直接溝通，說明政策，破除謠言，贏得民眾對政府的信任。疫情雖還看不到盡頭，但台灣的防疫成就，讓政府有信心迅速因應變局，守護全民健康，同時，在嚴峻的全球挑戰中，保持穩定的經濟發展。因此，「我們都以台灣為榮。」

針對台灣為何可以不必如世界許多地方採取封城措施？蔡總統說，台灣因應疫情的三項主要原則─「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」，讓台灣掌握先機，免於封城。

被問到是否同意女性國家元首較男性領導人在因應疫情時，更能發揮成效？蔡總統除了表示防疫成功與否，取決於領導人決策的成效。她還指出，希望世界看待台灣的抗疫成果，不是著眼領導人的性別，而是看到所有台灣人民的貢獻。身為女性總統，她有責任在國內外努力不懈推動婦女賦權，直到不再出現「女性總統」這個名詞。這個目標，從未改變。

至於法學背景對防疫決策的助益，蔡總統表示，法學背景讓她能以邏輯分析能力來處理問題。防疫決策必須迅速果斷，法學思維確具助益。她很幸運曾在民主價值和法治涵養深厚的美國、英國接受法學訓練，這對她影響深遠；民主和透明就是我們防疫成功的關鍵。然而，法律專業必須與不同專業攜手合作。也因此，她相當重視中央流行疫情指揮中心的意見，「他們是一支熱誠專業、見識卓絕的防疫團隊。」

疫情 口罩 男性

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