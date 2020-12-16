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《遠見》政經表現滿意度／蘇貞昌負評高於正評 陳時中74.3%為十部會之最

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照(記者林伯東／攝影)
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照(記者林伯東／攝影)

回顧2020年，除了Covid-19的入侵，擾動了所有人的生活外，台灣也因為美豬進口、各式假訊息胡亂紛飛而造成社會的擾攘，因此《遠見民意研究調查》延續每年所進行的「民心動向調查」，探究現下民眾對於時事的態度，以及對於當政者的滿意度。

36.5%民眾關心民生經濟 27.6%關注醫療議題

而今年的調查，於12月3至7日進行，同時《遠見》也對照前幾年的調查結果，理出民心變動的脈絡。

首先，台灣人對於總統蔡英文的滿意度，相較2018年12月調查時，正值九合一大選民進黨慘敗時的聲勢谷底，2020年12月的調查，小英則在防疫有成的加持下，支持度呈現V型逆轉，從19%成長至54.6%。

至於被視為防疫第一功臣的衛福部長陳時中，儘管目前深陷美豬進口爭議，滿意度仍是政府部會首長的滿意度之首，高達74.3%。

蔡英文總統（右）。聯合報系資料照(記者曾原信／攝影)
蔡英文總統（右）。聯合報系資料照(記者曾原信／攝影)

「食」不安心？64.6%支持瘦肉精零檢出

而近來最被熱議的話題——萊豬進口，當問起民眾，是否支持「瘦肉精零檢出」？則有高達64.6%的民眾表示支持，遠高於持反對意見的17.1%。足以見得政府在對於美豬進口的議題上，仍與民眾溝通不足，無法讓人「食用安心」。

2020年已進入尾聲，在這全球運作統統都亂了套的一年，民心是否因而浮動，尤其值得觀察。

依往例，《遠見》都會詢問台灣民眾最關心怎樣的公共議題？今年依序為民生經濟（36.5%），其次分別是食安（33.5%）、教育（28.1%）和醫療（27.6%）。

表一。圖／遠見
表一。圖／遠見

與去年相比，值得觀察的是，雖然「民生與經濟」仍是老百姓最念茲在茲的議題，但受疫情刺激下，「醫療」則是觀注度成長最多的議題，足足增加了5.8個百分點。

另外，在地緣政治議題，以及美國多方位反中的氛圍帶動下，「兩岸關係/國家認同」，今年亦較去年成長2個百分點。而近期萊豬開放進口跟日本核子食品解禁，也讓「食安」議題在台灣人心中有了更重要的地位，今年則成長為僅次於「民生與經濟」的第二大議題，較去年增加1.7個百分點。

其中，食安議題中，目前全台已有15個縣市在自治條例中支持「瘦肉精零檢出」，《遠見》也詢問民眾是否支持該政策？結果高達64.6%民眾支持「瘦肉精零檢出」政策，僅17.1%不支持。其中，40-49歲還高達77.0%支持「瘦肉精零檢出」。

表三。圖／遠見
表三。圖／遠見

顯示蔡英文政府在面對開放含有瘦肉精的豬肉進口政策，仍有待加強對多數民眾闡述政策的空間與能安民心的配套措施，才能消除民眾對食品安全的疑慮。

而從年初的台灣總統大選、一整年的新冠疫情，到年末的美國總統大選，全球都籠罩於「假新聞」的迷霧中，徒增社會紛擾，因此，《遠見》詢問民眾，這該由誰來把關或管理？結果有40.0%民眾希望「由政府介入管制」，另外有38.0%希望「由中立的民間團體把關」，10.2%希望「由相關業者把關」。

其中年齡越大越希望「由政府介入管制」，年齡越輕越希望「由中立的民間團體把關」，特別是20-29歲的民眾，高達52.9%希望「由中立的民間團體把關」。這顯示出不同年齡層對政府的信任度不同。

表二。圖／遠見
表二。圖／遠見

由於近來中天新聞台被關台的事件，就引起各方對於政府新聞審查的尺度各持己見。

社會上的討論中，有一派認為言論自由若是由政府部門積極介入，最終結果可能會顯示出「對政府不利的言論」為假新聞，而僅剩「對政府有利的言論」的才為真，形塑成僅有單一方面的輿論。另一派看法，則是委由較為中立的民間團體進行監督，和政府保持一定距離，才較有公信力可言。

「反送中」加抗疫 民眾對蔡滿意度攀至54.6%

至於台灣民眾對於政府官員的滿意度為何？結果顯示，台灣「抗疫」打得好，連帶使得蔡英文和蘇貞昌內閣的滿意度水漲船高，相較2018年12月民心調查時的滿意度，翻倍成長。

表四。圖／遠見
表四。圖／遠見

以總統蔡英文的滿意度來說，2018年12月民心調查時僅有19%，到2020年12月則有54.6%，滿意度將近3倍，甚至還遠超2016年8月上任百日時的滿意度44.4%，形成少見的第二任期滿意度較第一任期還高的現象；相對的，民眾對蔡英文的不滿意度，也從2018年12月時的高峰70.7%，下降為36.1%。

行政院長蘇貞昌的滿意度同樣也上漲，滿意為44.3%，對比2018年12月調查時的行政院長賴清德滿意度32.5％，足足多了11.8個百分點，也比林全在2016年8月剛上任百日時的滿意度39.2%還多出5.1個百分點。

表五。圖／遠見
表五。圖／遠見

只是，儘管蘇揆的滿意度優於前兩任閣揆，但仍有45.1%的民眾不滿意他，其負評也高於正評。研判，其平時嗆辣、鐵血的作風，仍會讓民眾留下獨斷、好辯的印象有關。

最後，詢問民眾對行政院各部會首長的整體印象分數（不包含蘇貞昌），45.7%滿意，不滿意度為36.9%，這顯示民眾對政府各個部會的首長，多數都是滿意高過不滿意。

表六。圖／遠見
表六。圖／遠見

鋼鐵部長再發威 陳時中滿意度74.3%為十部會之最

蘇貞昌內閣中誰的滿意度最高？前三名人氣部長依序為衛福部長陳時中（74.3%）、交通部長林佳龍（52.4%）跟國防部長嚴德發（42.8%），相比蔡英文還低、稍微高過蘇貞昌。

衛福部長陳時中。聯合報系資料照(記者黃義書／攝影)
衛福部長陳時中。聯合報系資料照(記者黃義書／攝影)

其中值得注意的是，若撇除前三名的部會首長，其餘7位滿意度稍低。

如內政部長徐國勇的滿意度為31.9%，為十名部會首長中最低，且也是僅有一位不滿意度（35.4%）高過滿意度，顯示近期內政部所推的政策中，如數位身分證等議題並未獲得民眾的青睞；倒數第二位則是勞動部長許銘春，32.7%滿意度、不滿意度則有29.3%，顯示近期勞退基金弊案讓民眾對首長的施政打上問號。

在兩岸目前僵持的關係下，陸委會主委陳明通的滿意度則是倒數第三，僅有33.2%，不滿意度有33%，代表民眾認為現今蘇貞昌內閣的兩岸政策跟表現，仍有待加強。

表七。圖／遠見
表七。圖／遠見

結論〉蔡英文政府不只抗中撿到槍，抗疫有成民眾好感大增

將近年末，相信世界上多數人都會同意2020不是很好的一年。如今台灣得以在嚴峻疫情下能過正常的生活，這也使得政府從總統到內閣的聲勢幾乎都受益。

表現好給予肯定外，其中幾位倒數的部會首長跟相關的政策，蔡英文政府仍須多注意民眾的心聲。從勞動基金爆出重大弊案、勞保即將破產調漲保費的議題，到內政部主管的數位身分證的仍無法消除學界和民眾對其有深刻的資安疑慮，再到堪稱凍結甚至已經陷入緊繃的兩岸關係，都是剩下約兩年任期的蔡英文政府需持續面對跟努力的重要事項。

執行單位: 遠見民意研究調查

調查地區: 台灣地區二十二縣市

調查對象: 居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾

調查期間: 2020年12月3日至7日

調查方式: 電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣方法: 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。

樣本規模: 1,032份。

抽樣誤差: 對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3.05%。

樣本加權: 已對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理。

（作者／馮紹恩 本文出自2020.12.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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