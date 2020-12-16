農曆年前後換閣揆？ 蔡其昌：絕對不可能

近來內閣改組風聲不斷，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌關係備受關注。不過，立法院副院長蔡其昌斬釘截鐵表示，農曆新年前後換閣揆「絕對不可能」，他也強調，蔡英文總統非常信賴蘇貞昌。

蔡其昌上午接受廣播專訪時，被問到近來受到關注的蔡蘇關係。蔡其昌說，蔡英文總統與蘇貞昌互動不是相敬如賓型，雖然很久以前兩人不太對盤，這外界都知道，不是新聞。蔡其昌提到，不喜歡蔡英文、蘇貞昌的人都會有意挑撥，但蔡蘇的結合一路走來，包括非洲豬瘟、防疫、口罩國家隊等，大家覺得表現可圈可點。

主持人追問，「小英真的很信賴蘇貞昌？」蔡其昌表示，「信賴到了...」，蔡其昌還沒說完，被主持人打斷追問「發票、牛肉麵事件，小英一句怨言都沒有？」蔡其昌說，「沒有，她非常支持蘇院長。」

主持人又追問，如果不是真的不需理會，總統府發言人張惇涵為何不斷否認？蔡其昌認為，可能外界傳聞太過，總統府如果出面回應6次，可能已被追問600次。在廣告休息時間，主持人說，如果明年春節舊曆年換掉(閣揆)，蔡英文總統鼻子會變長，蔡其昌說，「馬上(到來)的新年？絕對不可能！」

蔡其昌隨後在節目中表示，換閣揆、政院改組只有兩個可能、兩個方向，一是爆發臨時性的事情，必須由院長負責下台，他稱之為意外組；另一種他稱為世代交接組，為了讓民進黨持續發展，必須為年輕世代的布局或調整，只有這兩種架構可能要改組。蔡其昌說，大家對蘇貞昌有抱怨或挑戰，是蘇貞昌個性使然，不論是稱為龜毛或嚴謹，但都別想在他面前打馬虎眼。