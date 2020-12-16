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蘇貞昌說從政要對得起天地人民 孫大千：鰲拜不會變岳飛

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千表示若行政院長蘇貞昌真的在乎人民，為何在萊豬議題上言行不一？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千表示若行政院長蘇貞昌真的在乎人民，為何在萊豬議題上言行不一？圖／取自孫大千臉書

無黨籍立委高金素梅金昨在立法院質疑，政府推行萊豬政策幾乎都倒向美國。行政院長蘇貞昌則表示，他一輩子從政並不看重行政院長這個位置，而是看中自己是否對得起天地、對得起人民，他從未改變對萊豬的標準。前立委孫大千在臉書諷刺，蘇貞昌真不愧是標準的「政治金光黨」。可惜的是，再怎麼會說漂亮話，鰲拜也不可能變成岳飛。

孫大千質疑蘇貞昌，如果真的在乎是否對得起天地，那為什麼連神明都敢騙？如果真的在乎是否對得起人民，為什麼要犧牲台灣民眾的健康安全？如果真的從未改變對萊豬的標準，為什麼要開放萊豬進口？

孫大千進一步表示，如果蔡政府認為要排除萊豬的貿易障礙，台灣才能走出去，那麼台灣過去幾十年都沒有走出去嗎？如果真的把台灣人民食品安全放在心中，那麼為什麼要推動一個佛系的溯源管理制度。

萊豬 孫大千 蘇貞昌

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