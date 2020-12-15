國民黨論壇 美學者：台灣要加入CPTPP要自己打好關係

國民黨主席江啟臣上任後積極與美方建立對話管道，智庫今以「拜登當選對中華民國的機會與挑戰」為主題舉辦第二場「中華民國-美國線上論壇」，美方與談人均指出，台灣是美國重要的伙伴，美國對台政策不是因應中國大陸的產物。

美國國防部前首席副助理部長、前駐緬甸大使米德偉（Ambassador Derek J. Mitchell）表示，美國總統當選人拜登支持多邊主義，重視多邊框架，捍衛美國及盟邦利益，台灣的民主與人權是亞洲典範，台灣可運用優勢加強雙方合作。

米德偉說，拜登政府將揚棄現任總統川普心中只有美國的單邊主義，美國與以前不同，以前是想要擁有伙伴，現在是需要有伙伴，美國新政府需要台灣成為美國伙伴，台灣只要維持自由民主，美國就會繼續支持中華民國。

美國國務院陸台蒙科前科長的唐安竹（Drew Thompson），美國對台政策不是因應中國大陸而出現的產物，是美國面臨外在挑戰的結果；支持台灣在美國是兩黨的共識，美國對台灣防衛承諾將不會改變。

唐安竹指出，北京的核心政策不會改變，仍將是個人統治與強硬路線，預期拜登上任後，美中雙邊關係不會有重大突破，甚至將不可避免地在某些領域上仍會持續衝突，但拜登的做法將會比較彈性，在某些部分可以合作。

唐安竹表示，拜登會以東協國家為中心，重建東亞對美國的信任度，同時管控美國與中國大陸的緊張關係；相對的台灣也要自己要與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國打好關係，否則沒辦法進入這個組織。

江啟臣表示，國民黨堅持親美立場、尋求兩岸和平發展的目標不變，期望兩岸盡速恢復對話，以降低緊張情勢，也希望美國政府能依據「台灣關係法」持續對台灣出售武器和裝備，以維持台海和平，並確保台灣的民主政治。