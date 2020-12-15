民進黨再出招 官方LINE推出假訊息票選活動

民進黨今天於官方LINE帳號推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選活動，題目先由民進黨IG帳號於限時動態蒐集民眾回饋，再請民進黨LINE友們在12月14日至17日間，共同票選出年度十大假訊息。民進黨網路社群中心范綱皓表示，盼支持者透過票選活動，回顧對抗假訊息的過程，在新的一年，也能繼續團結一起澄清錯假訊息，面對新的挑戰。

繼於官方LINE＠帳號與Youtube頻道分別推出「美豬議題專區」，用圖卡和專家學者短片破解美豬假訊息，民進黨繼續運用社群工具，在IG帳號募集「今年讓你印象最深刻的假訊息是什麼？」，從民眾的回應訊息中，挑選出20則較多人回應的新聞事件，並於今天在民進黨LINE帳號邀請LINE友共同票選出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選活動。

范綱皓表示，在錯假訊息充斥的當下，許多黨公職、支持者常常反應，對於網路上流傳的錯假訊息感到困擾。希望透過本次活動，運用社群工具發起票選活動，帶大家回顧今年已經澄清過的錯假訊息，希望新的一年，社會大眾能繼續一起快速澄清，減少錯假消息對台灣的干擾。票選活動為期一週，將於本周五於民進黨官方LINE公布票選結果。