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國民黨團總召29日改選 陳玉珍表態角逐首席副書記長
國民黨團總召與首席副書記長將改選，目前規畫23、24兩天在黨團受理登記，之後即展開協調，29日正式選舉產生下屆黨團總召與首席副書記長人選。近幾次在立院衝撞一馬當先的金門縣立委陳玉珍也表態，將參選下屆首席副書記長。
陳玉珍表示，他上會期就有登記要參選本會期首席副書記長，但因後來較資深的立委鄭麗文也登記參選，最後經協調決定禮讓；這次她已初步徵詢可能參選人選，目前暫無人表達意願，若有機會，她也願意承擔這個服務性工作。
陳玉珍說，她23日就會去登記，相信國民黨團立委人數較少，應該不會競爭的太激烈，她也已經開始著手拜票。
至於國民黨團下屆黨團總召人選，在資深立委費鴻泰表態後，現任總召林為洲主動協調，上周二林正式禮讓費參選，態勢已趨於底定。
國民黨團大黨鞭的黨團總召一年一任，小黨鞭的黨團書記長與首席副書記長則為半年一任，本屆黨團首席副書記長將是下屆當然黨團書記長。12月底總召與首席副改選後，現有黨團三長除非經協調提前交棒，否則仍將續任至明年1月底。
明年2月1日立院新會期開議後，當選的下屆總召與首席副書記長才將上任，而下屆黨團書記長則將由現任首席副書記長鄭麗文升任。
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