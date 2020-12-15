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民進黨辦「假消息票選」反制江啟臣 國民黨：球員兼裁判

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨晚間在臉書批評，民進黨在官方LINE＠帳號推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選，是做賊喊抓賊。圖/取自中國國民黨KMT粉專
國民黨晚間在臉書批評，民進黨在官方LINE＠帳號推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選，是做賊喊抓賊。圖/取自中國國民黨KMT粉專

國民黨主席江啟臣5日在臉書發起「蔡英文就職200天，施政成績大調查」，強攻11項民眾對蔡政府不滿事件。民進黨今也在官方LINE＠帳號推出「敢按呢？2020十大錯假訊息」票選反制，國民黨晚間在臉書批評，民進黨是做賊喊抓賊。

國民黨批評，民進黨「年度十大假消息票選」，提供的「境內假消息」選項，通通都是不利蔡政府的言論，國民黨的反萊豬影片，早已獲得動保團體支持並非假消息，居然也被列在其中，難道只要是反對蔡政府的言論，就通通都是假消息嗎？民進黨真的是想讓國人更了解假消息，還是只想搞大內宣？

國民黨揶揄，若真要辦年度假消息票選，民進黨應把政院前發言人丁怡銘拿梗圖造謠稱牛肉麵店用萊牛，閣揆蘇貞昌在立院宣稱信功肉品挺開放萊豬政策，桃園市議員王浩宇臉書PO文誣指賣場賣美國萊牛與綠委王定宇爆料東沙島遭中國海上民兵包圍超過60小時4個假消息納入，鐵定可以獲得前四名。

國民黨批評，民進黨身為執政黨，卻靠著「打擊假消息」手法，這幾年不斷動用社維法，對不利蔡政府言論裁罰，但是大多數裁罰案件都被法院撤銷，就是因法院認定許多言論內容根本不是假消息，而且這屬於人民言論自由，不應用社維法來加以管制。

國民黨質疑，民進黨過去一向追求100%的言論自由，但如今卻以政府公權力主動介入判定消息真假、予以裁罰，這種球員兼裁判的作法，完全就是在打壓異己、剝奪人民自由，完全違背民主的精神與價值。

假消息 民進黨 國民黨 江啟臣

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