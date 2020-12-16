2020年度政治人物聲量排行！六都冠軍、最強藍綠立委人選揭曉

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疫情下聲量仍然名列前茅

被《時代雜誌》評為最糟一年的2020即將步入尾聲，今年受到新冠肺炎疫情的影響，包括台灣在內全球都掀起一陣波瀾，災情帶來的威脅與不確定性，讓人民陷於恐慌之中，政治人物的言行舉止也在負面情緒的低氣壓中，受到比往年更嚴厲的審視。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，今年網路聲量前20大的政治人物分別是誰，他們又因為做對了哪些事情，又或者是惹出哪些爭議，創造出高網路聲量，成為年度聲量王。

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No.18 游錫堃 （民進黨）

現任立法院院長游錫堃，今年3月因為傳出收到恐嚇信，通報後卻遲遲沒有下文，就連大門口的巡邏箱也一直是空的，怒批「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦」。

事後警方卻打臉巡邏箱早已改用QR CODE掃描，且巡邏箱則是因為他當上院長後曾說「希望低調」，才在隔壁另設新的巡邏箱，一場烏龍鬧出個人聲量最高峰。7月5日出席中醫藥學術論壇，致詞表示「中醫」應該改名成「台醫」也掀起一陣波瀾，成為意外進榜的關鍵。

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No.17 王定宇 （民進黨）

王定宇成為今年民進黨年度網路聲量最高的立委，主因是上半年磐石艦官兵染疫，洩露敦睦艦隊「這次有機密任務」，遭吳斯懷批評此事攸關國防安全，不應該由一個立委用獨家方式放話，甚至也有人認為這樣是不實造謠。

不僅如此，王定宇9月11日又在政論節目上爆料東沙島陷入中共船隻包圍危機，事後被海巡署打臉沒這回事，才又說是大家對「包圍的定義不同」，雖然因此分別帶來個人聲量的兩大高峰，卻也被不少網友嘲諷「王定宇不意外」。

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No.15 黃偉哲 （民進黨）

台南市長黃偉哲下半前因為長榮大學女大生命案一事，先是堅稱受害者遇害的路段「僅有兩盞路燈不亮」，陸續被不少網友貼出的照片打臉後，又因為親身前往場勘時，指責現場的官員「我被盯得滿頭包，第一時間應該你們出來」，挨批是耍官威把責任甩鍋給基層，網路聲量暴衝。

另外持續延燒造成負面影響的學甲爐渣米，黃偉哲稱是被來自台北的公關公司惡意操作攻擊，也帶來許多的負面聲量。

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No.13 陳玉珍 （國民黨）

國民黨籍立委年度聲量王，則是金門縣選區的陳玉珍，去年因為手被夾傷的意外，兇手卻疑似是同黨立委造成而一夕爆紅，網路上甚至出現「夾手她人」、「見縫插珍」等政治成語，還被網友封為「玉珍蝦」。

3月30日因為在立法院議事上，表示「中華民國是一個國家，台灣不是國家」遭網友圍剿，以及反對陳菊出任監察院長的立院杯葛中，手伸向無黨籍立委林昶佐口袋的舉動，紛紛創下個人網路聲量的高點。

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No.12 林佳龍 （民進黨）

今年因為疫情的關係，導致國內旅遊下半年大爆發，端午連假首日國道車潮就塞爆，國道五號甚至出現史上最長連塞32小時的紀錄，不過就在民眾因為塞車抱怨連連，交通部長林佳龍則語出驚人，呼籲民眾應該「做一個聰明的用路人，能趨吉避凶」，不要在尖峰時段自己去塞，讓不少網友氣炸，創造聲量最高峰。

另外對於稱計程車駕駛是「防疫英雄」，並且宣布可領到6萬元的補貼一事，也被不滿網友狠酸「平平都是勞工，就小黃領最多」。

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No.10 侯友宜 （國民黨）

相較於台北市長柯文哲滿意度墊底，新北市長侯友宜在《遠見雜誌》的滿意度調查中，以87.1%位居第一名。上半年疫情爆發期間，屢屢超前佈署，祭出自費隔離、高中以下師生不得出國等，博得不少網友的肯定，但也因為紓困申請案全送衛福部被轟是「甩鍋」，引起不小的爭議。

個人聲量最高峰則是因為館長在新北市遭槍擊一事，臉書湧入大批網友灌爆，但也承諾「市長責無旁貸」會負責到底。

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No.4 柯文哲 （民眾黨）

台北市長柯文哲不改過往敢說敢言的個性，今年先是因為洩露武漢返台的台灣人安置處所，槓上衛福部長陳時中「不然你衛福部給公文」，強調自己是遵守SOP的人，不認自己是失言。

另外也因為《遠見雜誌》公布全台縣市首長滿意度，台北市長柯文哲僅獲得52.3%墊底，無奈說是客觀數據遙遙領先，但主觀滿意度不好「人在福中不知福啊」，遭網友狂酸「檢討選民喔」、「台北市民不配阿北」、「吊車尾市長」。

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No.3 陳時中 （民進黨）

被視為台灣防疫最大功臣，有「最強業配王」之稱的衛福部長陳時中，上半年屢次靠著超前佈署防疫政策，將台灣面對新冠肺炎的災情降到最小，成功步上神壇。

但隨著疫情逐漸受到控制，陳時中下半年化身業配王幫忙推廣各縣市觀光產業之餘，就連蔡英文宣布開放萊豬進口，也跳出來掛保證「吃一輩子都不會怎樣」，支持是「換一個台灣在國際上的地位」，讓他的好感度快速驟降，挨批是「被政治綁架」。

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image source: 疫情指揮中心

No.2 韓國瑜 （國民黨）

曾掀起「韓流」的前高雄市長韓國瑜，投入年初的總統大選不幸落敗後，反遭不滿他落跑去選總統的民眾發起罷免案，創下個人今年網路聲量的新高，最後被高雄市民成功罷免。

然而丟掉高雄市長寶座，韓國瑜的聲量並未就此消聲匿跡，相較於罷免案的最高峰，次高則出現在資深媒體人周玉蔻爆料韓國瑜「想選台北市長」，顯示出仍有不少人關心韓國於未來的動向，政治生涯能否續命也是愛看熱鬧的網友喜愛的話題。

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No.1 蔡英文 （民進黨）

現任中華民國總統蔡英文今年成功連任，確定勝選的消息帶來今年網路聲量最高峰，其次則為520就職演說，但除此之外，閃電宣布開放萊豬的爭議則成為她今年聲量第三高峰。

回首民進黨過去在野期間反美豬的堅定立場，這次蔡英文僅以「時空背景不同」就說要開放，甚至看不到換來什麼實質利益，引起許多網友不滿，還造成各縣市帶頭訂定萊豬零檢出，中央地方標準不一的亂象，成為個人年度聲量最高的爭議事件。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月14日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年度政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」