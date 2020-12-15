【重磅快評】「置入行銷」蘇巧慧 蘇貞昌這習慣要改了

行政院長蘇貞昌又道歉了，今年以來，蘇貞昌一次又一次道歉，道歉越來越頻密，誠意卻一次比一次貶值，這次統編之亂更顯露閣揆保位戰的慌亂與公私界線模糊的毛病，蘇貞昌動輒「置入行銷」他的女兒蘇巧慧，學校裝冷氣如此，三倍券又何嘗不是？但社會民智已開，蘇貞昌這種習慣早該改一改了。

蘇貞昌有執行力，但規劃常失縝密，又對大內宣上癮，以致近年來政務推動屢招民怨；例如今年五月間對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無保工作者加碼紓困，話說的很大聲，但卻未和地方政府充分協調，匆促上陣，結果造成民怨，蘇貞昌為此事道歉。

今年十月間，因受新冠肺炎疫情影響，接種公費流感疫苗踴躍，衛福部緊急宣布暫緩50到64歲無慢性病的成人接種、部長陳時中先上火線道歉，蘇貞昌見止不住民眾怒火 ，他再次向道歉並坦承沒把分配節奏弄好，讓民眾困擾，實在對不起。

十一月間，蘇貞昌道歉兩次，一次是美國總統大選，拜登宣布當選後，蘇貞昌公開表示「蔡總統親自致電拜登」，結果被行政院發言人澄清其實總統沒打電話，而是透過推特發文道賀，這個錯誤不小，蘇貞昌也再度道歉說蔡總統是推文祝賀，是他講得不夠清楚。

過沒幾天，行政院發言人丁怡銘惹出牛肉麵風波，除了致歉也到店家道歉並訂購百碗牛肉麵，還爆出統編風波；愛將出包，蘇貞昌也出面致歉，表示波及店家很不該、很對不起，但也說丁怡銘是年輕人，知過能改善莫大焉，反使道歉誠意打了折扣。

進入十二月，頭一天蘇貞昌就在立法院對於小編製作哏圖攻擊在野黨，他表示確實有做不好的地方，真的很對不起。他還說雖然院長不會知道這麼細部的事情，但同仁有做不好的地方，確實應該檢討改正，也已經改正。

蘇貞昌真的道歉不完 ，十三日參訪台灣漫畫基地，他使用三倍券消費支持本土漫畫，並宣導還沒使用三倍券的民眾要趕快使用，結果結帳時卻被發現發票打統編，再度引發爭議；兩天後，蘇貞昌道歉了，表示會檢討政院經費使用流程，也為自己的「多事」道歉。

蘇貞昌說為自己「多事」的道歉？又引發一番議論，其實假日跑公務行程，在民眾眼中，這樣的院長並不多事，反而是勤政，只是蘇貞昌老是重施故伎，總要趁機行銷包裝，用行銷三倍券來包裝自己是疼孫的外公，說蘇巧慧拿三倍券給他，也順便提升女兒的能見度，結果有人發現蘇巧慧的三倍券早就用掉了，反而弄得自身尷尬。

猶如今夏行政院決定動支323億元前瞻預算，在2022年前幫全台國中小裝冷氣，其實這個問題在地方已吵了好久，中央幾乎未曾聞問，蘇貞昌說他是在蘇巧慧回家談起此事才決定要推動，這種CREDIT做得勉強，又怎能保證不被識破？