統編案延燒！名嘴：蘇貞昌彷彿當年的韓國瑜

「統編案」延燒，行政院長蘇貞昌昨天表示，買漫畫打統編是「有人多事」 。蘇貞昌今天受訪時說，「就是我」多事去買漫畫，他沒報公帳，他做的任何事，都禁得起檢驗。不過，名嘴質疑，蘇貞昌現今遭遇，跟高雄市前市長韓國瑜當年處境幾乎一模一樣。

名嘴羅友志今天在臉書貼文，「蘇黑」正在苦嚐當年「韓國瑜被黑」的滋味，以「新聞元素」來說，「03722403統編」事件根本是小事，真要大家放下成見看這件事，根本是你我買一本書、一包泡麵、一包菸回家，發票隨手丟在餅乾盒，這樣的事而已。

羅友志指出，問題是，「發生在蘇貞昌上」就變成新聞，而且是燒也燒不完的延伸新聞，為什麼？因為蘇是「最討厭的政治人物第一名」，講再白一點，因為揶揄、尻ㄙㄟ、酸蘇有收視率、有點擊率、有流量。

「跟什麼時候很像？跟這一年，韓國瑜鋪天蓋地被抹黑，一模模一樣樣！」羅友志說，只不過，現在換成了「蘇黑」，每次去錄影，「又是蘇貞昌」，雖然他是「蘇貞昌專業戶」，但罵到自己都有點不好意思了，可是製作單位拿出前一天的收視率，只能認了，因為大家好愛看蘇貞昌被罵，「那個高、那個共識，不是一般的民怨，是咒怨」。

羅友志反問，「你能說，這不是現世報嗎？」罵韓國瑜還動用1450，罵蘇貞昌是全民1450。

羅友志貼文獲得超過3000個讚，連高雄市新聞局前局長鄭照新都留言，「你和我竟有相同感慨」。