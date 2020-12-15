拜登贏得多數選舉人票 外交部證實：已轉達蔡總統賀函

美國選舉人團14日正式選出民主黨籍總統候選人拜登為下任總統，外交部發言人歐江安今天表示，駐美國代表處已轉達蔡英文總統的賀函。

歐江安說，今年的美國大選結果初步確認後，蔡總統已於第一時間在11月8日以推文方式表達祝賀，駐美代表蕭美琴也於美東時間11月13日與美國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）通電話，表達我國政府的由衷祝賀。

歐江安說，美國新一屆國會於明年1月開議，參、眾兩院將在1月6日確認選舉人團投票結果，並訂於1月20日舉行新任總統就職典禮，我國政府會視美方就職典禮規劃情形，以適當方式對美國新政府表達我方的祝賀，也期盼與拜登團隊密切合作，在既有的良好基礎上，持續穩健提升台美關係。