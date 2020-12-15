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「吳怡農條款」黨內反彈 綠營北市黨部主委派系戰局詭譎
懸缺大半年的民進黨台北市黨部主委職務日前出現變化，民進黨中央有意修正「黨職人員選舉辦法」，放寬主委等黨職參選規定，被解讀為「吳怡農條款」；現職為民進黨新境界智庫副執行長的吳怡農被視為新潮流，因此這項提案，牽動黨內派系敏感神經，正國會就率先發難反對「因人設事」。
「吳怡農條款」遭特定派系反對，黨內人士表示，其實市長的提名權屬於黨中央，但地方黨部主委有一定程度的建議權，且對基層民代提名有很大影響力，各派系當然不會輕易放棄。由於吳怡農「被視為」具有新潮流色彩，黨內部分長期與新系敵對的派系，自然會憂慮目前在英系、海派、正國會與綠色友誼，已各據一方的北市綠營地盤，若再加入被視為新系的吳，戰局將更為複雜。
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【首都爭霸戰／上】高人氣吳怡農被推上前線 綠北市黨部主委僵局仍難解
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