公務員傑出貢獻獎氣氛熱絡 蔡英文笑：以為走錯場了

考試院今天頒發公務人員傑出貢獻獎，今年共有6位得獎人和4組團體得獎；衛福部疾管署的新冠肺炎疫情防治團隊是獲得團體獎的單位之一，疾管署長周志浩代表團隊上台領獎時，頒獎的蔡英文總統拍拍他的肩，頒獎後還對他豎起大拇指比「讚」的手勢。

考試院今天舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，蔡英文出席頒獎。個人獎得獎者包括農委會林務局花蓮林區管理處技士呂坤旺、澎湖縣水產種苗繁殖場技士柯志鴻、台中市政府消防局隊員王柏寓、台南市政府地政局蔡文龍、新北市政府警察局警務正陳福振及客委會副處長陳瑞榮。

特別的是，今年因為新冠肺炎疫情，4組得到團體獎的隊伍中就有兩組和疫情有關，分別是疾管署的新冠肺炎疫情防治團隊及負責口罩趕工的經濟部，而防堵非洲豬瘟的農委會動植物防疫檢疫局也因為嚴守國境獲獎。

考試院長黃榮村致詞時表示，今年從59名參選人及41組參選團體中選出最具代表性的公務人員，無論是個人還是團體，得獎者及入圍者對公共服務都有強烈的使命感和責任感，為所做的工作創造出價值和意義。

蔡英文致詞時說，公務人員傑出貢獻獎是公務人員的最高榮譽，每一位得獎者都是公務人員的榜樣，也是他們勇於承擔的精神，促進國家進步與發展，她期許所有公部門的夥伴成為國家社會進步的力量，她勉勵大家一起加油，讓台灣一天比一天更進步。

蔡英文進場時典禮司儀正好在逐位介紹得獎者並要大家為得獎者歡呼，現場氣氛熱絡，蔡英文一上台笑說，她以為走錯場了，「公務人員是這樣子的嗎？」台下有人高喊「是」，蔡英文說「滿吵鬧的，但滿好的」；蔡英文致詞時唱名現場貴賓時，突然驚呼「咦陳時中部長你怎麼在這裡？你是來授獎的嗎？」後來蔡英文念得獎者名單時，唸完防疫團隊後，又笑說「我知道陳時中部長為什麼在這裡了」。