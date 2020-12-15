古董買賣分離課稅恐成洗錢管道 蘇貞昌：會防止弊端

民進黨政府擬修正文化藝術獎助條例，將古董拍賣所得分離課稅、不再併入綜所稅。國民黨立委曾銘宗今在立院質疑有效稅率太低，又採分離課稅，最後恐成洗錢或有錢人避稅管道。行政院長蘇貞昌表示，是希望讓古董買賣從香港回台灣。

蘇貞昌表示，過去台灣有古董買賣市場，現在全跑到香港，現在香港發生變化，就看能不能藉由分離課稅，讓本來應該在台灣買賣的，不要再流到外國，政府也能從中課到稅，合不合理看制度規畫完成以後再看怎麼處理。

曾銘宗建議，未來交易額達5千萬以上不能分離課稅。財政部長蘇建榮表示，會回去研究看看。

曾銘宗質疑，過去對這個政策持反對立場的財政部現在卻轉向，是有人施壓。蘇建榮說，推動修法是跨部會共同協調結果，希望能把拍賣市場從香港移回來，沒有人（介入施壓），是跨部會協助產業政策。