北市用舊規編音圖預算 議員批「騙錢」要求柯文哲道歉

北市議會教育委員會今天審查音圖中心預算，不過議員許淑華揭露，工務局竟拿今年9月9日停止適用的《台北市政府工程經費估算原則》編列預算，議員吳世正也批「來騙錢是不是？」，要求工務局當場道歉。最後委員會刪除7.4億，通過71.6億，並要求台北市長柯文哲針對預算編列重大疏失向議會道歉。

台北市政府文化局和教育局委託工務局編列音樂與圖書館中心預算，共79.1億，包括直接工程費用、間接工程成本等項目。

吳世正表示，工務局編列間接工程預算要「留府」，認為市府浮濫編列預算成為「小金庫」，很多項目都是未來才會出現，甚至連風險都替廠商承擔。王鴻薇指出，音圖預算太多問題，間接工程成本預算變成「留府」，讓局處彈性使用，過去很少見到這種狀況，建議委員會刪除間接工程預算。

不過許淑華發現，包括外管線補助費、正式驗收前的水電費、委辦材料抽驗費、工程準備金、賒區參與及宣傳費等預算，全部都是依照今年9月9日早已停止適用的《台北市政府工程經費估算原則》編列，共高達12億7518萬元，工務局卻沒有在報預算前向議會報告此事。

許淑華表示，工務局不應該公然說謊，還說她從審預算開始就在等工務局自己主動說明，但最後卻隻字不提，她要求工務局向委員會道歉。吳世正則痛批，工務局拿舊的預算編列原則呼弄議員，直說「來騙錢是不是？」。

許淑華說，市府合理編列預算、誠實以對，委員會都會審過，但明明編列工程經費估算原則已經廢止，卻不主動告知。工務局回應，對於《台北市政府工程經費估算原則》停止適用一事並不清楚，當初停止適用也沒有公文。

王鴻薇指出，不少營運成本就是要統包商承擔，但工務局卻通通編列給廠商，毫無風險可言，明明還沒發包，就把後續要更改或可能追加的預算項目都編列進去，王鴻薇強調，追加預算有追加預算的編列方式，因此要求刪除類似的預算，等候面工程實施後遇到狀況再追加預算。