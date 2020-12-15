聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／鄭文燦頻頻南下引聯想 陳其邁表示相當看好「他」
高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，任期即將過半的鄭文燦，在最近內閣改組傳聞、下一屆總統大選中都有傳聞，再加上最近參訪其他縣市動作頻頻，引發政治性的聯想。不過鄭文燦強調他的心很定，是否更上一層樓，還是沒鬆口。
中山大學「李登輝政府研究中心」今天舉辦李登輝先生紀念座談會，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦一同現身出席。不過，鄭文燦近來經常南下高雄參加活動，引發外界政治聯想，是否布局參選更上層樓？鄭文燦重申，當前依然是以市政為第一考慮。陳其邁則表示，相當看好鄭文燦，因為鄭做事情都是百分百投入、絕頂聰明，鄭文燦如有下一步計畫，以他們的交情相信一定會第一個告訴他。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言