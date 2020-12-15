影／鄭文燦頻頻南下引聯想 陳其邁表示相當看好「他」

高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，任期即將過半的鄭文燦，在最近內閣改組傳聞、下一屆總統大選中都有傳聞，再加上最近參訪其他縣市動作頻頻，引發政治性的聯想。不過鄭文燦強調他的心很定，是否更上一層樓，還是沒鬆口。

中山大學「李登輝政府研究中心」今天舉辦李登輝先生紀念座談會，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦一同現身出席。不過，鄭文燦近來經常南下高雄參加活動，引發外界政治聯想，是否布局參選更上層樓？鄭文燦重申，當前依然是以市政為第一考慮。陳其邁則表示，相當看好鄭文燦，因為鄭做事情都是百分百投入、絕頂聰明，鄭文燦如有下一步計畫，以他們的交情相信一定會第一個告訴他。 高雄市長陳其邁（右）和桃園市長鄭文燦（左）今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，引發政治聯想。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁（右）和桃園市長鄭文燦（左）今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，離場時兩人搭肩展現好交情。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁（左）和桃園市長鄭文燦（右）今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，引發政治聯想。記者劉學聖／攝影 高雄市長陳其邁（左）和桃園市長鄭文燦（右）今天再度合體，出席前總統李登輝紀念座談會，引發政治聯想。記者劉學聖／攝影