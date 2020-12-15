鄭文燦的下一步？陳其邁：兩人是革命夥伴 他會告訴我

中山大學今天舉辦李登輝先生紀念座談會，邀請高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦對談，主題為「野百合世代政治從業者眼中的李登輝」，兩人曾在野百合運動有革命情誼。外界關心鄭文燦的下一步？鄭表示希望為台灣做更多、更深化民主；陳其邁則說，以兩人的交情，他會告訴我，但目前還沒有。

鄭文燦最近勤跑各縣市，外界評為想更上一層樓的起手式。鄭文燦表示，疫後有很多交流，像觀光旅遊，兩位市長都很重視，希望桃園鄉親來南台灣旅遊，多多認識台灣，也歡迎南部鄉親到北部交流體驗。兩人有多年好交情，不時搭肩、咬耳朵。

鄭文燦說，他跟其邁都是五年級生，參與1980年代由威權走向民主，他們的相對方是李登輝前總統。以觀察的角度，分享當年李如何從威權體制走出來，成為台灣的「民主先生」，如何回應改革的呼聲、如何回應學生的訴求。桃園推參與式民主、參與式預算，相信愈參與、愈民主，社會會更好。「反省對我來說，是很有價值的。」

外界看好鄭文燦為民進黨下屆總統熱門人選，陳其邁說：「我也看好啊！」認為鄭做任何事情都100%投入，兩人已認識很久，是革命夥伴。在他們這一輩中，鄭是腦筋最聰明的一個，非常非常聰明，絕頂聰明！

至於鄭下一步的計畫？陳其邁說，「以我跟他的交情，他會告訴我，目前還沒有！」

鄭文燦表示，對兩人來說，從政原來並不是人生的劇本，是後來風起雲湧的時代，才經由這樣的過程參加了民主改革的行列，希望能為台灣最更多的事。