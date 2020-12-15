風水惹禍？總統府兩側噴水池 似靈堂白蠟燭被拆了

總統府前左右兩側曾經設置噴水池，後人多無記憶，舊版新台幣百元鈔將這噴水池留下了紀錄，噴水池最初是為了景觀美化，不料，1970年代的國運不濟，政治上人心惶惶，對於許多事物易生聯想，白色的噴水池，白日遠觀，噴水池似靈堂的一對白蠟燭，總統府的塔樓穿鑿附會成靈位，對於已經高齡的蔣中正總統而言，許多人認為這是不吉之兆，拆了這個噴水池，改版後的新台幣百元鈔也因為噴水池被拆除了，從此也沒有了噴水池的圖案。

政治風水平時可能不太有人注意，但是國家遭遇困難時，就會出現許多小道消息，現在很多人經過台北賓館前面，看到台北賓館主建築上方兩扇圓窗，可能不覺得有什麼特別的，但是在簡又新擔任外交部長之前，這兩個窗戶是不存在的，被封死了，外觀上看不到窗戶的存在，簡又新推動台北賓館整建，按照原先的模樣，修舊如舊，恢復了那兩扇圓窗，圓窗當初被封也有故事。