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買漫畫打統編惹議 蘇貞昌：當天原阿公得意、孫女高興

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，再爆發票打政院統編爭議。國民黨立委李貴敏下午總質詢時建議，蘇應公布特別費支出情形化解疑慮。蘇回應，若因前天什麼發票號碼的事又去燒更大一把火，持續去討論對行政穩定不是好事。記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，再爆發票打政院統編爭議。國民黨立委李貴敏下午總質詢時建議，蘇應公布特別費支出情形化解疑慮。蘇回應，若因前天什麼發票號碼的事又去燒更大一把火，持續去討論對行政穩定不是好事。記者周志豪／攝影

行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，再爆發票打政院統編爭議。國民黨立委李貴敏下午總質詢時建議，蘇應公布特別費支出情形化解疑慮。蘇回應，若因前天什麼發票號碼的事又去燒更大一把火，持續去討論對行政穩定不是好事。

蘇貞昌表示，他這一輩子差不多都是攤開來，包括任何費用已經經過多少次檢驗，作為院長該有什麼費用或支出，其實都會有相關紀錄，未來也都會經過審計、主計程序，這毫無問題的；保證他所做的任何事我都接受檢驗，也禁得起檢驗。

蘇貞昌無奈的說，坦白說院長不會管到這麼細的事情，甚至於他去買書時旁邊站著什麼人、前置作業院長也不可能知道，但他帶著這麼大的團隊，當然要總負其責，自己以身作則。

蘇貞昌也難得感性的說，禮拜天他穿件大紅夾克，心情好的很，從家裏拿出三倍券去買答應送孫女的漫畫書，買了一大袋，就拿三倍券付錢，少10元還當場跟秘書長李孟諺借，就高高興興揹著回家，「阿公很得意，孫女也高興」。

蘇貞昌還自嘲，沒想到晚上都還沒過，就有統編的這個事情，「我真的是」；不過已經弄這麼大，他覺得很遺憾，但只能自己檢討，機制上不要再去出這個問題，相信相關同仁應該也很懊惱。

李貴敏下午在立院質詢時質疑，行政院因為打統編一再發生爭議，蘇貞昌可能要檢討是否用人出問題，建議把特別費支出明細公開釋疑。

蘇貞昌回應，這個事情我也不再責怪任何人，但他也不會又把這件事情弄得很大，只想好好檢討自己，還有整個團隊是怎麼了，為什麼上次統編已經出了個事，還要去告訴店員什麼統編，如果沒有告訴店員統編也沒有這個事情。

蘇貞昌解釋，當場大家都看著他掏腰包自己來付，發票上面也寫明是振興券，依規定不能報公帳，而且他怎麼會為了這個事情去報公帳，這從沒有的事。

李貴敏詢問，事情一再發生總是要改。蘇貞昌也點頭回應，還表示「謝謝委員這樣關心我」。不過李趕緊撇清說，「我是關心台灣」。對於李提到PTT八卦版禁止回應「漫畫統編」事件，蘇則一臉疑惑回應，「什麼不准討論？」

行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，再爆發票打政院統編爭議。國民黨立委李貴敏下午總質詢時建議，蘇應公布特別費支出情形化解疑慮。蘇回應，若因前天什麼發票號碼的事又去燒更大一把火，持續去討論對行政穩定不是好事。記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，再爆發票打政院統編爭議。國民黨立委李貴敏下午總質詢時建議，蘇應公布特別費支出情形化解疑慮。蘇回應，若因前天什麼發票號碼的事又去燒更大一把火，持續去討論對行政穩定不是好事。記者周志豪／攝影

蘇貞昌 李貴敏 發票 三倍券

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