影 ／豬肉標原產地 陳時中：台灣人吃台灣豬天經地義

行政院衛生福利部推行新政策，自明年起，豬肉及內含豬肉食品，都要清楚標示原料原產地，今天中午嘉義縣衛生局於新港鄉舉辦全國首場「肉品原產地標示試辦記者會」，衛福部長陳時中到場視察業者標示情形，並表示「清楚標示」讓「業者有信心、民眾有選擇」。

現場展示各類中式喜餅，清楚標示原料產地，提供民眾辨識，讓消費者資訊更透明，增進知的權益，店家也提供含豬肉、豬油的中式喜餅產品供來賓品嘗，展現配合政策決心。

陳時中說，清楚標示豬肉原料產地，表示業者對食材有信心，人民吃起來也更安心，希望政府能加強和業者合作，「從標示到生產履歷」，未來將一步步做到位，相信台灣的食品安全會更好。

民眾憂心豬肉製品若含瘦肉精，恐無法清楚標示，陳時中請民眾不要擔心，「市售豬隻（所含萊劑）皆在容許量之下」，若民眾有不同喜好，可以選擇台灣豬，「台灣人吃台灣豬天經地義」

翁章梁表示，業者應落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊，未依規定標示豬肉及豬可食部位原料之原產地者，將依食安法，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。