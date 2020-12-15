影 ／豬肉標原產地 陳時中：台灣人吃台灣豬天經地義
行政院衛生福利部推行新政策，自明年起，豬肉及內含豬肉食品，都要清楚標示原料原產地，今天中午嘉義縣衛生局於新港鄉舉辦全國首場「肉品原產地標示試辦記者會」，衛福部長陳時中到場視察業者標示情形，並表示「清楚標示」讓「業者有信心、民眾有選擇」。
現場展示各類中式喜餅，清楚標示原料產地，提供民眾辨識，讓消費者資訊更透明，增進知的權益，店家也提供含豬肉、豬油的中式喜餅產品供來賓品嘗，展現配合政策決心。
陳時中說，清楚標示豬肉原料產地，表示業者對食材有信心，人民吃起來也更安心，希望政府能加強和業者合作，「從標示到生產履歷」，未來將一步步做到位，相信台灣的食品安全會更好。
民眾憂心豬肉製品若含瘦肉精，恐無法清楚標示，陳時中請民眾不要擔心，「市售豬隻（所含萊劑）皆在容許量之下」，若民眾有不同喜好，可以選擇台灣豬，「台灣人吃台灣豬天經地義」
翁章梁表示，業者應落實自主管理，清楚標示販售食品相關資訊，未依規定標示豬肉及豬可食部位原料之原產地者，將依食安法，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。
衛生局也呼籲食品業者，勿購買來路不明之肉品產品，且供售豬肉相關製品時，應確實落實原產地標示，供消費者清楚辨識、安心選購；另也提醒消費者，在選購肉品及用餐時，注意原料原產地標示。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言