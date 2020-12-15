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蔡英文宜蘭黨務座談 綠營下屆縣長參選人幾乎是「他」

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
江聰淵感謝黨職、公職前輩們的鼓勵及肯定，他會更加努力，若有機會承擔，絕對「義不容辭」。記得戴永華/攝影
江聰淵感謝黨職、公職前輩們的鼓勵及肯定，他會更加努力，若有機會承擔，絕對「義不容辭」。記得戴永華/攝影

總統蔡英文今天到宜蘭縣議會參加地方黨務座談，長達兩個多小時的便當會中，有不少人推薦市長江聰淵代表參選下屆宜蘭縣長，包括外傳有意繼續再戰縣長的立委陳歐珀也說他「心無旁騖」，顯然綠營下屆縣長參選人已幾乎定於一尊。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙將爭取2022年縣長連任，民進黨公職今天在座談會中紛紛要求黨中央必須提早布局，更有人直接建議黨中央盡早在明年6月提名敲定縣長參選人，接著鄉鎮市長、縣議員及代表的人選就定位，共同打選戰。

針對提早布局的建議，蔡英文認同並交由民進黨秘書長林錫耀研議辦理。

至於由誰代表民進黨參選下屆宜蘭縣長？會中不少黨公職推薦宜蘭市長江聰淵，認為江不但當過縣議員，而且也擔任兩屆市長，擁有豐富行政經驗，鼓勵他勇於承擔，提早做參選準備。

不過，地方上也傳出立委陳歐珀有意繼續再戰縣長選舉，今天陳歐珀與江聰淵兩人坐在一起，陳歐珀表示，上次縣長選舉沒能夠勝選，感到很抱歉，對於2022年縣長這一戰，他心無旁騖，目前就是努力幫宜蘭爭取交通建設，他建議想要參選的人應該提早做準備。

他最後更強調，「如果大家都支持江聰淵的話，那他也沒有什麼意見」。

江聰淵在座談會結束後受訪表示，黨有黨的提名機制，他在市長任內會做好做滿，很感謝黨職、公職前輩們的鼓勵及肯定，他會更加努力，若有機會承擔，絕對「義不容辭」。

江聰淵 陳歐珀 民進黨

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