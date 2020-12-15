台泰國會友好 趙天麟籲疫情後組旅遊泡泡首發團

立法院今成立「台灣與泰國國會議員友好協會」，民進黨立委趙天麟表示，盼友好協會增進台泰關係，扮演國會及國民外交的堅實橋梁，並邀請立法院長游錫堃帶領立委至泰國訪問，進行旅遊泡泡首發團。

「台灣與泰國國會議員友好協會」目前共有42名成員，由趙天麟擔任會長，民進黨立委莊瑞雄擔任首席副會長，今在立院舉行成立大會，包括立法院秘書長林志嘉、僑委會委員長童振源、外交部次長田中光，及泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）也特別出席祝賀。

林志嘉致詞表示，院長游錫堃說要特別誇獎趙天麟，從立法院第八屆擔任立委以來就對泰國「情有獨鍾」，聯繫台泰國會情誼、貢獻兩國國會交流，雖然與實際建交有距離，但也達到非常好的效果。他並開玩笑說，Taiwan與Thailand常讓外國人分不清楚，兩國注定要當好朋友。

趙天麟指出，台灣與泰國關係，在蔡總統的「新南向政策」有很好成績，近年台灣投資泰國，成長比例快要超過300%，而泰國投資台灣比例也創下新高；在新冠肺炎疫情下，台泰同是模範生，屬低風險國家，而政府，或台商也發揮很大貢獻，捐贈口罩跟醫療物資。他認為，因為疫情，反讓兩國人民走更近。

趙天麟指出，目前駐泰代表由童振源交棒給環保署前署長李應元，盼在疫情過後由立法院長游錫堃帶領立委到泰國訪問，進行旅遊泡泡首發團。

通才表示，外交官來來去去，民間才是真正永久的實質外交，台灣超過50萬人住在泰國、超過20萬勞工與新住民住在台灣，民眾在各地的友情所作所為，就是真正代表兩國的真情，立法院成立友好協會，可以推動兩邊外交部「做不到、說不出的事情」，增進兩國友好關係。