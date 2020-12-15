前國代蔡志弘憶季斯卡：兩人都關注區域整合議題

被譽為「歐盟憲法之父」的法國前總統季斯卡二日晚間在其住所逝世，享耆壽九十四歲，國民黨前國代蔡志弘回憶早年與季斯卡互動時說，兩人都非常關注區域經濟整合議題，這對台灣未來發展也至為重要。

季斯卡與台海兩岸頗有淵源。一九八○年，季斯卡首次以法國總統身分訪問中國大陸，北京當局肯定他為法中關係發展作出積極貢獻。卸任總統後，季斯卡於一九九二年訪台，參訪立法院等機構，之後並曾參與學術交流。

與歐盟、法國政商學界都有長期往來的蔡志弘受訪表示，一九八○年他在美國曾發表主題為「從歐洲共同體析論東協區域整合前景」研究論文，可能是台灣最早研究區域整合的論文，而季斯卡也在十多年後針對同一主題在台發表演講，顯示區域整合研究之重要性。

蔡志弘指出，從當年研究的國際環境和東南亞局勢看，東協區域整合確實還有一段很長的路，尤其與歐洲整合進程相較，季斯卡和他的論文都曾提出類似看法和結論；不過，國際情勢在三、四十年後的今日已有重大轉變，東協整合已然邁出大步。

他提到，亞太十五國在十一月十五日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），簽署國家包含中國大陸與日韓紐澳及東協（ASEAN）十國。涵蓋全球三成GDP與人口的RCEP，未來整體關稅廢除率高達百分之九十一，但台灣卻被排除在外。

蔡志弘指出，雖然台灣對RCEP成員國出口已有逾七成是免關稅，但仍有三成可能受影響，依舊不能忽視，尤其可能衝擊台灣重要的傳統產業，其中以機械、紡織與石化業的影響最大。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年也曾示警，RCEP占台灣出口比重近七成。由於RCEP成員間FTA已生效，對台灣衝擊已發生且仍在持續；未來一旦RCEP展開全面降稅，對台灣還會產生另一波貿易移轉影響。

蔡志弘提出兩點建議。首先，評估國際現實處境，台灣短期內要加入RCEP的可能性不高，建議政府積極與其他國家或地區洽簽自由貿易協定（FTA）並爭取加入目前由日本主導、大陸也表態希望參與的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以減緩台灣未能加入RCEP的衝擊。

其次，面對RCEP對台灣產業的影響，一是要關注台灣在中國大陸、日本和韓國這些主要競爭對手間的優勢消長，預先思索應對之策，尤其未來台灣在大陸市場將面臨來自日韓的高度競爭壓力。二是政府宜積極協助業者轉型升級，加強研發能量，提高技術水準，增加附加價值，化被動為主動，才能立於不敗。

劉大年則建議，台灣雖然參與區域經濟整合受阻，但仍應積極尋求突破機會。為因應世界經貿環境劇變，各國紛紛籌組供應鏈聯盟，台灣應利用本身製造優勢，尋求切入供應鏈聯盟體系，並採地區對地區、產業對產業彈性合作方式，以彌補無法參加區域經濟整合的缺口。