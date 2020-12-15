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萊豬命令24日闖關 朱立倫：記名表決大家都不要迴避

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院24日院會將表決民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口九項行政命令，前立委沈智慧上周六在立院大門前發起野薑花絕食抗議運動，要求記名表決。國民黨前主席朱立倫上午前往打氣表示，要記名表決，對選民與歷史負責。記者周志豪／攝影
立法院24日院會將表決民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口九項行政命令，前立委沈智慧上周六在立院大門前發起野薑花絕食抗議運動，要求記名表決。國民黨前主席朱立倫上午前往打氣表示，要記名表決，對選民與歷史負責。記者周志豪／攝影

立法院24日院會將表決民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口九項行政命令，前立委沈智慧上周六起在立院大門前發起野薑花絕食抗議運動，要求記名表決。國民黨前主席朱立倫上午前往打氣表示，要記名表決，對選民與歷史負責。

朱立倫說，對所有民眾來講，開放萊豬事關健康與食安人權，不是只到立法院來表達，大家要透過各種力量、媒體一起來匯集，讓每個選區立委知道真正的民意是什麼，採記名表決讓朝野立委都要負責任投下一票，「大家都不要迴避」。

朱立倫也批評，蔡政府不管對媒體、言論、食安、網路等自由的限制，讓大家感覺現在民進黨、蔡政府就是獨裁、違反民主，讓台灣的民主面臨寒冬，「winter is coming」，這是民主的悲歌

沈智慧則說，民進黨讓人民吃毒豬，什麼壞事都敢做，民進黨盼不記名表決蒙混過關心態強烈，但人民有知的權利，要死也要死得明白，知道是誰害我們的，除了蔡政府，也要知道哪些立委是加害者。

沈智慧也提醒，24日表決時應第一案就先表決9項行政命令，國民黨團也要小心民進黨立委提出散會動議，「這是他們另一個爛招」。

朱立倫表示，萊豬議題現在國民黨僅要求做到未來肉品明確標示含萊不含萊，民進黨連這一點都不敢做，就是連對民眾的食安都不敢負責，民進黨就是想用呼攏的方式，這樣子還要提到任何開放日本核食議題？

對於蘇內閣稱肉品標示含萊不含萊，違反世界貿易組織（WTO規定），朱立倫說，目前諸多食品標示包含非基改、對反式脂肪等能清楚標示，為什麼萊劑做不到？標示含萊不含萊絕沒有違反WTO規定，也可讓民眾更清楚做選擇。

沈智慧絕食抗議活動今天進入第四天，卻傳出中正一分局以人權團體將在鄰近的青島東路辦人權日餐會，要取消沈的路權申請。沈質疑，她們11月就申請，人權團體是後來才申請，兩邊也沒有衝突，先來後到也輪不到把她們路權取消。

沈智慧諷刺，人家在慶祝人權，在講人權，但警局卻要因此先把她們爭人權的路權給取消了，讓人權團體去慶祝人權，這是什麼政府？她就算撐不到19日，她們的人也有權利繼續靜坐下去，誰有權力取消他們已申請的路權？

朱立倫也聲援，希望警方不要莫名其妙取消沈智慧等人已申請的路權，不應該用任何理由來剝奪人民表達意見權利。

人權 民進黨 朱立倫

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