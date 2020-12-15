影／見證台灣長照發展史 陳時中揭密老人自力生活秘訣

衛福部長陳時中今天南下嘉義，參加縣政府舉辦「不老運動成果發表會」，見證地方長照成果，「不老運動，運動不老」，陳時中見證台灣長照規模漸起，表示長照系統中最重要的就是協助老人家「自力生活」。

陳時中說，不老運動倒過來寫就是「運動不老」，當初中央推動長照1.0時，地方政府積極協助；如何讓老人家自力生活，答案就是「不能老的太快」，維持老人家心態、身體都健全，政府在食衣住行各方面都要照顧到。

陳時中也見證長照系統日漸茁壯，他說，民國105年政府推動長照1.0，規模僅40幾億元，今年預算超過400億，損益也能持平。

陳時中表示，目前長照系統正以一定規模持續前進，補足不足的人力，計畫性地營運，未來將提高涵蓋率，希望全縣的人都能照顧到，也期許能跟地方一起努力。

嘉義縣長翁章梁曾擔任社會局長11年，上任後積極推動「不老運動」，從樂齡假牙、社區農園、老人食堂等「安心吃」，到辦理「銀髮享科技」教社區長輩如何用手機，玩科技，和孫子用LINE視訊，讓長輩也可以在家學習樂而忘齡的「快樂學」。

翁章梁說，目前縣政府老人運動包含食、衣、住、行、志工，等面向，也感謝中央政府大力支持，才能落實老人照顧在社區的理念，希望大家共同努力，讓老人家「永遠不老」。