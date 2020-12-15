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台獨聯盟50年 阿扁：是全力推動自決台獨公投時候了！

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁今發臉書呼籲全力推動住民自決台獨公投。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團
前總統陳水扁今發臉書呼籲全力推動住民自決台獨公投。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團

前總統陳水扁今在臉書表示，2020年剛好是台獨聯盟50年，如今台獨主張不再構成叛亂犯罪，有心的台灣人，不是繼續坐而言，而是起而行，全力推動「住民自決台獨公投」的時候了！

陳水扁說，2020年剛好是台獨聯盟50年，不得不佩服50年前一批在海外留學的碩博士生，當他們看到美日澳洲的開放社會，走入台灣獨立建國的不歸路，也被威權統治者列入黑名單，有家歸不得。

陳水扁回憶說，1990年他首度進到萬年國會，第一個提案就是廢除刑法第100條，言論主張台獨應該不再成立叛亂犯罪;第二個提案則是261號大法官釋憲案，推動國會全面改選。

陳水扁說，1992年5月15日立法院通過刑法第100條修正案台獨主張不再構成言論叛亂之前，他在民進黨誕生第二年的1988年4月民進黨二屆臨全會提出「四一七」決議文:「如果國共片面和談;如果國民黨出賣台灣人民利益;如果中共統一台灣;如果國民黨不實施真正的民主憲政，則本黨主張台灣獨立。」

1989年陳水扁參選立委，他說他為聲援鄭南榕，還刊登「台灣獨立萬萬歲！」半版廣告，迂迴衝撞言論禁忌。

陳水扁呼籲，如今台獨主張不再構成叛亂犯罪，有心的台灣人，不是繼續坐而言，而是起而行全力推動「住民自決台獨公投」的時候了！

台獨 陳水扁 台灣人

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