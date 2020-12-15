居住三箭齊發 時力：籲政府落實居住正義

時代力量黨團今天表示，呼籲要落實居住正義，三大主張包括實價登錄 2.0、囤房稅與加強社會住宅。

時力黨團總召邱顯智表示，行政院繼2018年送出實價登錄2.0等地政三法後，近日再度送出相同草案，期許立法院各黨團能認真處理、盡快排審，實現不動產交易透明化，包括預售屋登載及交易房價登錄的機制。

時力副總召陳椒華表示，金融機構的餘屋貸款讓資本雄厚的建商可取得充足資金炒房、也要求國有地不應交給建商興建地上權建案進行炒作，應由政府興建更多社會住宅；而近日備受社會關注的臺北市明倫住宅定價問題，也不該只是一個口水戰的議題，而是應經由修法落實社會住宅政策。

陳椒華指出，政府興辦社會住宅是要保障經濟或社會弱勢族群的居住權益，用合宜租金落實安居，但現行「住宅法」規定政府興辦社會住宅的房屋稅及地價稅的租稅優惠實施期限僅10年，將導致地方政府將稅金成本，於租金進行攤提，而導致租金定價高漲之弊病；因此時力主張修法解決相關問題。