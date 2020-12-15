美國學者：拜登的亞洲優先並非擁抱北京或重修舊好

喬治華盛頓大學中國政策研究計畫主任沈大偉（David Shambaugh）14日表示，雖然北京積極展現在東南亞的主導權，實際上，美國在此地區被低估、中國大陸被高估；拜登在此應保持穩定與存在感，勇於投資並展現力量，「亞洲優先不是擁抱北京或重修舊好」。

沈大偉14日在史汀生研究中心（Stimson Center）的一場視訊座談會上，談論新書「強權相遇之所在：美中在東南亞」（Where Great Powers Meet: America and China in Southeast Asia，中文書名暫譯）。

沈大偉提到，中國大陸與亞太14國上月中簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）對美國來說不是好消息，美國花了8年到10年說服部分東協國家加入跨太平洋夥伴協定（TPP），結果川普2017年宣布退出，他當時人就在新加坡，可以感覺到「空氣似乎被抽光了」；對這些東南亞國家來說，他們再次確認「美國人不可預測」。

沈大偉說，中國大陸自2010年起就與東協國家有自由貿易協議，造成巨大的貿易成功，也推動全球貨幣與商業海嘯，他認為如今的東南亞國家，對中國大陸投資的期待不增反減，有助其他國家在該區域的投資合作；至於拜登在上任後是否重新加入CPTPP，得要到明年1月後持續觀察。

被問到拜登的亞洲政策優先事項，沈大偉說，美國應該建立與印日韓澳菲泰等國的牢固關係；亞洲優先不等於擁抱北京，或是重修舊好，政黨輪替不會影響美中關係的實質。

沈大偉說，「若要問我拜登怎麼經營東南亞，第一個是泰國，泰國態度搖擺，正向中國大陸傾斜。」

沈大偉表示，如今美中在東南亞競爭，絕非過去冷戰時期的對抗模式，也不是你來我往的互動，且東協10國各有盤算，因此局勢非常複雜且分歧。

沈大偉說，中國大陸看似在東南亞擁有霸權或占主導地位，他認為該論述證據不足。

沈大偉列出柬埔寨、寮國、緬甸、馬來西亞、印尼、汶萊與泰國，偏向中國大陸；美國在該地區則有越南、新加坡和菲律賓等盟友，雙方盟友比率為7比3；但這些國家都不想要跟中國大陸保持過度親密的關係。

沈大偉表示，金錢和地理條件正是中國大陸最大的優勢與劣勢，東協今年超越歐盟，成為中國大陸第一大貿易夥伴，雙邊貿易量達6000億美元；陸方看起來與東協國家親密無間，實際上這些國家都意識到中國大陸近在咫尺，甚至太近了，讓該地區始終籠罩在一團暴風底下。

沈大偉表示，中國大陸在越南有廣泛投資，同時陸越之間在南海地區的爭端、不信任與敵意都超過1個世紀，雙邊關係相當複雜。