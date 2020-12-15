拜登獲多數選舉人票勝選 外交部：該有禮數不會少

美國選舉人團14日正式選出民主黨籍總統候選人拜登為下任總統，外交部發言人歐江安今天表示，我方會用適當方式，向拜登表達我方誠摯的祝賀，會透過相關管道、用適當方式表達，「該有的禮數不會少」。

美國50州及華盛頓特區選舉人團14日投票，拜登以306張選舉人票擊敗川普的232張票，將成為美國下任總統。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，選舉人團投票的結果確立拜登跨越當選門檻，而我方之前蔡英文總統在11月8日推文，表達我方祝賀，外交部長吳釗燮同日也在推特上向拜登及副總統當選人賀錦麗表達祝賀。

歐江安說，我方會用適當方式，表達對拜登的誠摯祝賀，會透過相關管道、用適當方式表達，該有的禮數不會少，會表達我方要積極深化台美關係的意願，我方也有信心在各層面進一步獲得深化。