快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美選舉人團確認拜登獲勝 蘇貞昌稱尊重仍不鬆口誰當選

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委羅明才（右）。圖／取自國會頻道
國民黨立委羅明才（右）。圖／取自國會頻道

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團今天進行投票，正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。不過行政院長蘇貞昌今天在立院備詢時，對於川普還是拜登當選，仍未鬆口給答案。

國民黨立委羅明才在立法院今天質詢蘇貞昌時表示，自己每天看報紙寫的好像都不太一樣，但這將深刻影響台灣未來發展，現在到底是川普還是拜登當選下屆美國總統。蘇貞昌回應，美國有其機制運作，都很清楚；雖然這次選舉有跟以前有些不一樣，不過美國還是一個很有歷史的民主國家，都尊重美國的相關機制。

蘇貞昌說，誰當選不是由自己來宣布，政府都會非常注意情勢，且美國的運作機制已經運作了幾百年，都予以尊重。羅明才表示，由於誰入主白宮對台影響重大，盼政府這次要壓對寶；蘇貞昌回應，這並非押寶，我方跟美國的關係都非常密切，雙方關係也越來越好。

蘇貞昌 拜登

延伸閱讀

百億養豬基金何時上路？ 蘇貞昌：已經130億 未來更多

拜登外交政策強調「守護中產階級」卡內基報告揭重點

蘇貞昌13日買的漫畫 網友眼尖發現：為何作者12日就簽好名？

閣揆做到明年底？ 蘇貞昌：為國家做事我非常努力

相關新聞

拜登獲多數選舉人票勝選 外交部：該有禮數不會少

美國選舉人團14日正式選出民主黨籍總統候選人拜登為下任總統，外交部發言人歐江安今天表示，我方會用適當方式，向拜登表達我方...

韓國瑜微整形備戰主席選舉？ 江啟臣：李彥秀也剛做完

國民黨主席明年改選，高雄市前市長韓國瑜被點名可能參戰。近日傳韓去做點痣、割眼袋等微整型，又被質疑是為了備戰主席選舉。對此...

居住三箭齊發 時力：籲政府落實居住正義

時代力量黨團今天表示，呼籲要落實居住正義，三大主張包括實價登錄 2.0、囤房稅與加強社會住宅。

美國學者：拜登的亞洲優先並非擁抱北京或重修舊好

喬治華盛頓大學中國政策研究計畫主任沈大偉（David Shambaugh）14日表示，雖然北京積極展現在東南亞的主導權，...

蘇貞昌統編風波 侯友宜：小心謹慎是必要的

行政院長蘇貞昌與行政院前發言人丁怡銘都捲入打統編爭議，新北市長侯友宜今受訪指出，公眾人物在整個過程當中都會被放大來檢視，...

影／蔡英文總統宣示國艦國造正在全力且全方位發展

蔡英文總統上午前往宜蘭龍德造船廠，主持海軍沱江級塔江巡邏艦下水儀式以及快速佈雷艇首艇交艇儀式。蔡英文總統表示龍德造船廠建...

蘇貞昌打統編買漫畫惹議 江啟臣：私下買何必透過官員

行政院長蘇貞昌用女兒三倍券買漫畫送孫女，卻再爆發票打政院統編爭議，蘇第一時間指責「有人多事」，今態度放緩稱已瞭解是否有公...

美選舉人團確認拜登獲勝 蘇貞昌稱尊重仍不鬆口誰當選

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團今天進行投票，正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。不過行政院...

高育仁擔心蔡政府親美抗中 江啟臣：這樣擔心不足為奇

國民黨前主席朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁周日視訊對岸「兩岸智庫學術論壇」稱，民進黨政府「親美抗中」讓兩岸情勢緊張，...

網管法若通過 孫大千：民進黨還有臉去聲援香港民主？

國家通訊傳播委員會（NCC）擬具「網際網路視聽服務管理法」（簡稱網管法）草案，國民黨批評蔡政府在下架中天新聞台後，下個箝...

王不見王？同一場法會 賴清德前腳走鄭文燦後腳到

雲林縣朝天宮舉辦建廟300多年首場「悲心廣行」水陸大會，副總統賴清德今天一大早趕在上午8時30分抵朝天宮法壇主持開香，約...

朝天宮大法會登場 賴清德、王金平開香共禱台灣平安

雲林縣朝天宮舉辦建廟300多年來第一場「悲心廣行」水陸大法會，釋道合一，邀請全國友宮與高僧團進行長達14天俑經祈法會，副...

熱門新聞

蘇貞昌統編惹議 柯文哲大酸：有什麼老闆就有什麼發言人

昨稱打統編有人多事 蘇貞昌：此人是推薦三倍券的自己

美國高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

諷蘇貞昌「漫畫可報公帳」 藍做哽圖教你記得「公丈」

影／長榮協助送疫苗？陳時中：已做好完全準備

蘇貞昌13日買的漫畫 網友眼尖發現：為何作者12日就簽好名？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。