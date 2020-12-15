美選舉人團確認拜登獲勝 蘇貞昌稱尊重仍不鬆口誰當選

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團今天進行投票，正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。不過行政院長蘇貞昌今天在立院備詢時，對於川普還是拜登當選，仍未鬆口給答案。

國民黨立委羅明才在立法院今天質詢蘇貞昌時表示，自己每天看報紙寫的好像都不太一樣，但這將深刻影響台灣未來發展，現在到底是川普還是拜登當選下屆美國總統。蘇貞昌回應，美國有其機制運作，都很清楚；雖然這次選舉有跟以前有些不一樣，不過美國還是一個很有歷史的民主國家，都尊重美國的相關機制。

蘇貞昌說，誰當選不是由自己來宣布，政府都會非常注意情勢，且美國的運作機制已經運作了幾百年，都予以尊重。羅明才表示，由於誰入主白宮對台影響重大，盼政府這次要壓對寶；蘇貞昌回應，這並非押寶，我方跟美國的關係都非常密切，雙方關係也越來越好。