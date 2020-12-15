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高育仁擔心蔡政府親美抗中 江啟臣：這樣擔心不足為奇

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁周日視訊對岸「兩岸智庫學術論壇」稱，民進黨政府「親美抗中」讓兩岸情勢緊張，任何破壞兩岸和平穩定言論終將被兩岸人民唾棄。國民黨主席江啟臣上午表示，這樣的擔心不足為奇。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁周日視訊對岸「兩岸智庫學術論壇」稱，民進黨政府「親美抗中」讓兩岸情勢緊張，任何破壞兩岸和平穩定言論終將被兩岸人民唾棄。國民黨主席江啟臣上午表示，這樣的擔心不足為奇。記者周志豪／攝影

國民黨前主席朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁周日視訊對岸「兩岸智庫學術論壇」稱，民進黨政府「親美抗中」讓兩岸情勢緊張，任何破壞兩岸和平穩定言論終將被兩岸人民唾棄。國民黨主席江啟臣上午表示，這樣的擔心不足為奇。

江啟臣說，兩岸關係跟國際關係脫離不了，即便美國也都脫離不了，台灣的對外關係一直都深受兩岸關係影響，如何把兩岸關係處理好，當然也是台灣、兩岸要面對的；最近美國前官員表示，希望看到蔡政府跟對岸、兩岸之間能有對話。

江啟臣認為，兩岸關係現在的確不好，兩岸關係不好會環環相扣影響台灣人民利益跟對外關係，所以像高育仁對兩岸這樣的關心與擔憂也是很正常的，兩岸之間能對話，這也是美方期待的事。

江啟臣表示，美中台關係複雜，早上跟美方人士線上論壇時也討論關於未來美國總統當選人拜登準新政府可能的一些美中台做法或政策上面的調整等，因為拜登政府還沒有就任，未來還有很多值得觀察的地方。

江啟臣指出，美中台未來關係可能會有一些變化調整，但外交政策最終還是會回歸到各自的國家利益，台灣、中華民國的國家利益是什麼，這不是任何政府說了算，還是要回到人民，以人民的利益為利益才是真正的國家利益。

江啟臣說，對台灣來說如何確保美中台的平衡、等距關係非常重要，包括對美國民主、共和兩黨、對國民黨來講，都同等重要，如何透過維護三邊關係平衡來確保台灣最大利益，這是國民黨持久的立場，未來也是會如此。

至於何時設駐美代表？江啟臣表示，因現在牽涉疫情問題，連出訪都很難，駐美這部分會再評估規劃，適當時候就會成立所謂駐美代表辦公室。

不過江啟臣也強調，黨內對美工作一直持續進行，不管是官方、非官方，跟AIT之間日常的聯繫、工作階層的討論，跟美方各界包括智庫、政黨交往都在進行。

至於明年美國總統當選人拜登就職是否派員參加？江啟臣說，美國總統選舉人團今天才剛投完票，拜登才剛確定當選，未來會有什麼型態的就職目前都還沒確定，國民黨是否派員參加就職這個等以後再說。

江啟臣 國民黨 拜登

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