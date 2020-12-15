王不見王？同一場法會 賴清德前腳走鄭文燦後腳到

雲林縣朝天宮舉辦建廟300多年首場「悲心廣行」水陸大會，副總統賴清德今天一大早趕在上午8時30分抵朝天宮法壇主持開香，約1個小時後離開，桃園市長鄭文燦則隨後抵達朝天宮參加法會，兩人似乎刻意避開王不見不見，對此，鄭文燦說，這是他單獨安排在雲林的行程，今天還有其他行程。

副總統賴清德和桃園市長鄭文燦被視為民進黨角逐下總統的熱門人選，賴清德今天從上午到下午，在雲林排定密集行程，和雲林同鄉會、醫界人士、產業工廠與地方創生團體見面座談。

賴清德在8時30分先抵朝天宮為水陸大法會主持開香，約1小時離開轉往其他行程，但在賴清德離開後不久，桃園市長鄭文燦也抵北港，先私訪一家知名糕餅店後，再抵朝天宮參加法會。

鄭文燦被問到為何時間與賴清德錯開，是否王不見王？鄭文燦說，朝天宮是台灣信仰中心分香遍布全國甚至南非開普敦，今天參加大法會是為祈求媽祖保佑疫情早日散去，保佑全民安康，他還要訪問商圈。記者追問下，鄭文燦說，今天他在雲林單獨安排行程，也還有其他行程要拜訪。