蘇揆統編風波 綠委：相信蘇不會背統編 下次別再犯就好

行政院長蘇貞昌與行政院前發言人丁怡銘都捲入打統編爭議，蘇貞昌今指出，正請幕僚好好了解中，盼相關機制上，不要再發生公款不當運用或是糊塗辦事的情形。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，相信蘇貞昌不會背行政院統編，結帳也不是蘇自己在結的，請行政院同仁壓力不用這麼大，下次不要再犯就好。

至於蘇貞昌昨稱這個風波是「有人多事」。民進黨立委陳亭妃表示，其實這整個事件很清楚，就是說行政院在處理統編的過程當中，可能過去都過於簡單化，也就是可能一到現場就把統編丟出去，也搞不清楚說到底蘇貞昌的動作是什麼，這部分蘇昨天已經解釋得非常清楚，是買給自己孫女，絕對不可能是報公帳。陳說，行政院處理統編，未來確實也要比較謹慎一點，否則會導致一些不必要的麻煩、誤會。