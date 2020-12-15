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朝天宮大法會登場 賴清德、王金平開香共禱台灣平安

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影

雲林縣朝天宮舉辦建廟300多年來第一場「悲心廣行」水陸大法會，釋道合一，邀請全國友宮與高僧團進行長達14天俑經祈法會，副總統賴清德、立法院前院長王金平等人今天共同主持開香儀式，賴清德強調明年國人一定有疫苗可打，期待藉由人神合作努力，全民安康。

副總統賴清德抵朝天宮參拜後，登上設在媽祖景觀公園5樓的法會主壇，副總統健步如飛，氣不喘臉不紅地進入法壇，並和雲林縣長張麗善、王金平、內政部長徐國勇等人共同主持開香，並由高僧團住持慧常法師說明「悲心廣行」水陸法會緣由，帶領向佛祖與媽祖祈拜，祝禱全球疫情早日遠離。

王金平致詞時也肯定政府防疫做得好，加上全民配合防疫，使台灣能在疫情嚴重中，維持平安。張麗善也強調將會持續做好防疫，期待神明佑民保平安。

賴清德說，疫情席捲全球，台灣信仰中心的朝天宮舉辦三百年來第一次水陸大法會，功德無量，他代表蔡英文總統來開香，並感謝所有功德主的用心；朝天宮連年宗教公益獎，為防疫出錢出力，所以內政部長身體微恙還專程坐高鐵來參加，全民一心防疫，令人欣慰。

「要神也要人」，賴清德說，世界疫情愈來愈嚴重，七千多萬人染疫，百餘萬人死亡，連德國先進國家都還第二度封城，台灣防疫雖做得好，但蔡英文總統仍提醒國人務必加強防疫，除了努力防疫，明年大家一定就有疫苗可打了，防疫加疫苗，再加上神明保佑，讓防疫好上加好。

賴清德隨即轉往土庫鎮參訪可可觀光工廠等行程。

總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮蔡咏鍀特地送上朝天宮特製的七層防護口罩，請副總統賴清德換上。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮蔡咏鍀特地送上朝天宮特製的七層防護口罩，請副總統賴清德換上。記者蔡維斌／攝影
副總統賴清德在法會志工引領下，走樓梯登上設在超過五樓的法會主壇 。記者蔡維斌／攝影
副總統賴清德在法會志工引領下，走樓梯登上設在超過五樓的法會主壇 。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德感恩國人上下一心合作防疫，如今防疫升級，祈求佛祖與媽祖保佑台灣，並強調明年大家一定有疫苗可打。記者蔡維斌／攝影

賴清德 疫情 朝天宮

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