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蘇貞昌：從政看重是否對得起天地、對得起人民

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席立法院備詢。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌今天出席立法院備詢。記者潘俊宏／攝影

無黨籍立委高金素梅金今在立法院質疑，政府推行萊豬政策幾乎都倒向美國。行政院蘇貞昌則表示，他作為台灣人、一輩子從政的公職人員，並不看重行政院長這個位置，而是看中自己是否對得起天地、對得起人民，他從未改變對萊豬的標準。

蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，高金素梅質詢時指出，政府萊豬、美牛政策進口軌跡與過往都不同，完全倒向美國，質疑為何不排除高風險部位、不推出三管五卡、以及為何沒有附帶限制條件。蘇貞昌表示，食安要求政府都不敢鬆懈，無論誰執政都要注意人民安全，無論誰當在野黨也都盡力，也確實有時候執政時候講的話，在野就變得不一樣，反之亦然，「確實也都有變化。」

高金素梅質疑「蔡英文總統心裡只有美國沒有人民」，蘇貞昌則駁斥這段話，他說蔡總統絕對把台灣人民食品安全放在心中，但蔡總統也有責任，要排除這幾年的貿易障礙，台灣才能走出去，這也是她一個作為執政者要扛在肩上，面對的問題，萊豬政策宣布非突襲，而是八月底宣布後，相關部會按部就班處理，一定要把維護食安、貿易障礙排除，讓台灣豬肉還能銷出去，「我們要創造三贏。」

蘇貞昌說，而作為行政院長，他要對立法院負責，但作為台灣人，一輩子從政的公職人員，自己不看重行政院長這個位置，他看重的是自己否對得起天地、對得起人民，那怕當年擔任在野黨主席，當國際標準(CODEX)出來後，他就站出來說民進黨是理性政黨，會尊重相關標準也會持續監督政府，當年態度與現在態度都一致。

蘇貞昌表示，他會要求相關部會進口肉品，標示跟著肉走，不能含糊，一定嚴查嚴辦；第二，台灣豬肉絕對從養豬場、屠宰場到豬肉攤、小麵攤也是一樣，肉品跟著標示黏在一起，都會讓人民清清楚楚；第三對於人民安全的界線，將用法律強制，而在萊克多巴胺安全標準容許範圍內，民間的商業行為他尊重市場機制，因為他不能另立比國際標準更嚴格的標準，這馬政府也曾說過恐被國際報復也與國際標準不同，「我不另立標準，但我一定在這國際標準中守得住。」

蘇貞昌 行政院 萊豬

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